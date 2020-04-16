У Дніпрі кілька вулиць залишаться без води: кого стосується

У п'ятницю, 24 квітня, на кількох вулицях Дніпра з 9:30 до 22:00 не буде води.
Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.
Відключення води в Дніпрі
Комсомольська правда
Води не буде за наступними адресами:
Бульвар Кобзаря, 2, 3, 3/1, 4, 4/1;
Вулиця Січеславська, 4, 6;
Проспект Миру, 25;
Вулиця Гетьманська, 7;
Вулиця Рилєєва, 2 - 161;
Донецьке шосе, 91А, 91б.
На період виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що пиття води відіграє важливу роль в боротьбі з багатьма захворюваннями, в тому числі і з коронавірусом COVID-19. Вона є основним інструментом регулювання метаболічних процесів в організмі, а також доставки поживних речовин до клітин і виведення відходів процесів життєдіяльності.
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