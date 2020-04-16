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16 квітня • оновлено в 16:28
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Аліна Рашевська
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У Дніпрі кілька вулиць залишаться без води: кого стосується

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У п'ятницю, 24 квітня, на кількох вулицях Дніпра з 9:30 до 22:00 не буде води.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.

Відключення води в Дніпрі

Відключення води в Дніпрі

Комсомольська правда

Води не буде за наступними адресами:

  • Бульвар Кобзаря, 2, 3, 3/1, 4, 4/1;

  • Вулиця Січеславська, 4, 6;

  • Проспект Миру, 25;

  • Вулиця Гетьманська, 7;

  • Вулиця Рилєєва, 2 - 161;

  • Донецьке шосе, 91А, 91б.

На період виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що пиття води відіграє важливу роль в боротьбі з багатьма захворюваннями, в тому числі і з коронавірусом COVID-19. Вона є основним інструментом регулювання метаболічних процесів в організмі, а також доставки поживних речовин до клітин і виведення відходів процесів життєдіяльності.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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