У Дніпрі кілька вулиць залишаться без води: адреси

У четвер, 23 квітня, на кількох вулицях Дніпра з 9:30 до 20:00 не буде води.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.

Відключення води РИА Новости

Води не буде за наступними адресами:

житловий комплекс "Олімпійський": – бульвар Кобзаря, 2, 3, 3/1, 4, 4/1; – вулиця Січеславська, 4, 6; – проспект Миру, 25; – вулиця Гетьманська, 7.

вулиця Рилєева, 34д – транзитні житлові модулі ДП "Дніпро-сервіс", КП "Агенство регіонального розвитку" Регіон-Лідер;

вулиця Рилєева – будинки від № 2 до № 161;

Донецьке шосе, 91а, 91б.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в місті Кам'янське Дніпропетровської області педофіл згвалтував двох неповнолітніх дівчаток.

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