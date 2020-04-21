Головна Новини
21 квітня • оновлено в 12:39
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Карина Бондаренко
Всі статті автора

У Дніпрі кілька вулиць залишаться без води: адреси

423
Читати матеріал російською

У четвер, 23 квітня, на кількох вулицях Дніпра з 9:30 до 20:00 не буде води.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.

Відключення води

Відключення води

РИА Новости

Води не буде за наступними адресами:

  • житловий комплекс "Олімпійський":

    – бульвар Кобзаря, 2, 3, 3/1, 4, 4/1;

    – вулиця Січеславська, 4, 6;

    – проспект Миру, 25;

    – вулиця Гетьманська, 7.

  • вулиця Рилєева, 34д – транзитні житлові модулі ДП "Дніпро-сервіс", КП "Агенство регіонального розвитку" Регіон-Лідер;

  • вулиця Рилєева – будинки від № 2 до № 161;

  • Донецьке шосе, 91а, 91б.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в місті Кам'янське Дніпропетровської області педофіл згвалтував двох неповнолітніх дівчаток.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дніпро Життя міста

Коронавірус. Найважливіше

Новини

Топпублікації

Топблоги