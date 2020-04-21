У Дніпрі кілька вулиць залишаться без води: адреси

У четвер, 23 квітня, на кількох вулицях Дніпра з 9:30 до 20:00 не буде води.
Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.
Відключення води
РИА Новости
Води не буде за наступними адресами:
житловий комплекс "Олімпійський":
– бульвар Кобзаря, 2, 3, 3/1, 4, 4/1;
– вулиця Січеславська, 4, 6;
– проспект Миру, 25;
– вулиця Гетьманська, 7.
вулиця Рилєева, 34д – транзитні житлові модулі ДП "Дніпро-сервіс", КП "Агенство регіонального розвитку" Регіон-Лідер;
вулиця Рилєева – будинки від № 2 до № 161;
Донецьке шосе, 91а, 91б.
Як писав OBOZREVATEL раніше, в місті Кам'янське Дніпропетровської області педофіл згвалтував двох неповнолітніх дівчаток.
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