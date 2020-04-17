Головна Новини
17 квітня • оновлено в 18:24
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Карина Бондаренко
Всі статті автора

У Дніпрі кілька вулиць залишаться без води: адреси

235
Читати матеріал російською

У четвер, 23 квітня, на кількох вулицях Дніпра з 9:30 до 20:00 не буде води.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.

Відключення води

Відключення води

048.ua

Води не буде за наступними адресами:

  • житловий комплекс "Олімпійський":

    - бульвар Кобзаря, 2, 3, 3/1, 4, 4/1;

    - вулиця Січеславська, 4, 6;

    - проспект Миру, 25;

    - вулиця Гетьманська, 7.

  • вулиця Рилеєва, 34д - транзитні житлові модулі ДП "Дніпро-сервіс", КП "Агенство регіонального розвитку" Регіон-Лідер);

  • вулиця Рилеєва - будинки від № 2 до № 161;

  • Донецьке шосе, 91а, 91б.

Як писав OBOZREVATEL раніше, настоятель храму Іверської ікони Божої Матері в Дніпрі Микола Несправа почав збирати пожертви в зв'язку зі складним матеріальним становищем через карантин і в той же день купив собі земельну ділянку.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дніпро Життя міста

Коронавірус. Найважливіше

Новини

Топпублікації

Топблоги