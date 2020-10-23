У Дніпрі кілька вулиць залишаться без світла: знайди свою адресу

Софія Ковнір Життя міста 18:00, 23.10.2020

У суботу, 24 жовтня, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням технічних та ремонтних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Соборний район:

  • вул. Слов'янська;

  • вул. Гайсинська;

  • пров. Дніпровський, 7-9; 2-8;

  • вул. Мандриківська, 316-330.

Чечелівський район:

  • вул. Шухевича, 22,24;

  • вул. Щепкіна, 8,10-12, 17;

  • пр. Нігояна, 7;

  • вул. Поточна, 2-80,3-59;

  • вул. Новошкільна, 177-195,217, 104-134; 100-102, 153-175;

  • вул. Соснова, 1-11,22-46.

Самарський район:

  • вул. Гречко, 41-119; 76-106;

  • вул. Польова, 21-79; 64-118а;

  • вул. Чаплинська, 387-265; 218-290.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Казахстанська, 1-7,2-24;

  • вул. Заярська, 1-47;

  • пров. Казахстанський, 5-23,2-36;

  • вул. Мінусинська, 85,87, 15-83,22-80,52а, 89-141Б, 82-174;

  • пров. Мінусинський, 14,16,30,32, 34,38,54,56;

  • пров. Окопний, 25;

  • вул. Айвазовського, 1-23,2-12;

  • вул. Волочаївська, 1-7;

  • вул. Заводська, 1-7,2-12;

  • вул. Портова, 2-4,18-28; 34-40;

  • пров. Портовий, 1,2-4;

  • вул. Обхідна, 2-4,5;

  • пров. Обхідний, 1-7,4-6;

  • вул. Халтуріна, 1-27,2-28;

  • вул. Васнєцова, 1-11,2-10;

  • вул. Іскри, 1-5,2-10;

  • вул. Мінакова, 3-7,4-8;

  • вул. Новоросійська, 1-9,2-74;

  • вул. Пожежна, 1-33,2-38;

  • вул. Осетинська, 3;

  • вул. Проміжна, 2-8;

  • вул. Тагільська, 3-41,4-40;

  • вул. Таганрозька, 105-217,126-226;

  • пер. Таганрозький, 8-12,13-17;

  • вул. Тернова, 5,4а;

  • вул. Штормова, 115-213,120-222;

  • пров. Штормовий, 5,17-23,4,10-32;

  • вул. Чайковського, 103;

  • вул. Травнева, 1-9;

  • вул. Одеська, 105-155,6-104;

  • вул. Вологодська, 2-12,5-7;

  • вул. Смольська, 1-137,4-6;

  • вул. Холодильна, 4-8;

  • вул. Далекосхідна, 129-143;

  • вул. Волокамська, 3-31,2-24;

  • вул. Андрюсенко, 2-34,1-27;

  • вул. Роздільна, 1-35,2-26;

  • вул. Тургенєва, 1-35,2-30;

  • вул. Кільцева, 1-27,2-30;

  • вул. Широка, 80-112, 73-173,44-76,75-173;

  • пров. Широкий, 1-21,2-18-20;

  • пров. Снайперський, 8-24,2а;

  • вул. Шефська, 51-57,50-62,49.

Новокодацький район:

  • вулиця Залізнична, 17, 19;

  • вулиця Щепкіна, 3-15, 6;

  • проспект Нігояна, 18, 20, 22-26, 4, 10, 14, 16, 40-42;

  • провулок Залізничний, 9-15, 12-14;

  • провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

  • вулиця Тісна, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;

  • вулиця Кондратюка, 209-231, 204 / 2-228, 252,256а, 228А, 235-241,230А-244;

  • вулиця Весняна, 1, 4-12;

  • провулок Неманський 1-13; 2-24;

  • провулок Тюменський, 1-31, 2-38;

  • вулиця Колективна, 1, 2-12;

  • вулиця Весняна, 1-109, 4-98;

  • провулок Зенітний, 1-15, 2-12;

  • вулиця Приовражна, 1, 2-6;

  • вулиця Можайського, 1-21, 2-26, 34, 36;

  • провулок 1-ий Курсовий, 1-21, 21а, 4-20 / 2;

  • вулиця Колективна, 3-35, 14-42;

  • вулиця Ватутіна, 49-53, 58/2, 60, 62, 64;

  • вулиця Ю. Кондратюка, 228А, 235-241,230А-244;

  • вул. Грузинська, 1-25, 2-36;

  • вул. Барвінок, 1-27, 66-98;

  • пров. Грузинський, 1-3, 2-4;

  • вул. Корсунська, 1-5, 2-18;

  • вул. Бардадима, 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118;

  • вул. Старобазарна, 71-79, 26-40;

  • пл. Вереснева, 1,5,7, 4 12;

  • вул. Фортечна, 98-100, 101-111,102-106, 1-25, 4-24,24а-28;

  • вул. Річкова, 1-29, 4-24;

  • вул. Алеутська, 12/1;

  • пров. Танковий, 1-23, 2-12;

  • пров. Сонячний, 1-23, 2-16,31,35;

  • вул. Якірна, 1-23, 2-18;

  • пр. Свободи, 76;

  • вул. Грінченка, 31-35, 2-4,8-12,16-24;

  • пров. Білозіровський, 1-27, 2-30;

  • пров. Мармуровий, 1-25, 2-20,34, пр-64,60;

  • пров. Лемешева, 1-7, 4-6.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі чоловік потрапив під колеса автобуса MAN. Аварія сталася на житловому масиві Північний на вулиці Курсантській.

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