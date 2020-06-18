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У Дніпрі кілька вулиць залишаться без світла: адреси

Аліна Рашевська
Аліна Рашевська
Життя міста
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У Дніпрі кілька вулиць залишаться без світла: адреси

У Дніпрі кілька вулиць залишаться без світла

У п'ятницю, 19 червня, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

  • пров. Бахчисарайський (приватний сектор);

  • вул. Саранська (приватний сектор);

  • вул. Саранська 2, 4, 8, 12 (Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 11);

  • пров. Тульчинський (приватний сектор);

  • вул. Крюкова (приватний сектор);

  • вул. Придніпровська (приватний сектор);

  • вул. Придніпровська, 1, 3, 5,

  • вул. Івана Сокульського (приватний сектор);

  • вул. Івана Сокульського 2 (Дошкільний навчальний заклад № 334), 8, 10;

  • пров. Бахчисарайський, 2;

  • вул. Крюкова.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища пропонує в два рази підвищити норматив споживання газу і розділити його по сезонах. У холодну пору року українцям доведеться платити за газ в кілька разів більше.

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