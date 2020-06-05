У Дніпрі кілька вулиць залишаться без світла: адреси

У суботу, 6 червня, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
У Дніпрі кілька вулиць залишаться без світла
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Світла не буде за наступними адресами:
вул. Повітова, 1, 2,3, 4;
пров. Сорочинський, 1 - 17, 2 - 4;
вул. Свєтлова, 4 - 20, 5 - 21;
туп. Свєтлова, 1 - 9, 2 - 10;
пров. Блока, 1 - 4;
вул. Володимирська, 1 - 17, 2 - 28;
вул. Кабардинська, 17 - 25;
вул. Саксаганського, 9 - 27, 2 - 30;
вул. Леонтовича, 1 - 47, 2 - 32;
вул. Виборна, 1.
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