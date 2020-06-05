У Дніпрі кілька вулиць залишаться без світла: адреси

У суботу, 6 червня, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі кілька вулиць залишаться без світла simferopol.bezformata.com

Світла не буде за наступними адресами:

вул. Повітова, 1, 2,3, 4;

пров. Сорочинський, 1 - 17, 2 - 4;

вул. Свєтлова, 4 - 20, 5 - 21;

туп. Свєтлова, 1 - 9, 2 - 10;

пров. Блока, 1 - 4;

вул. Володимирська, 1 - 17, 2 - 28;

вул. Кабардинська, 17 - 25;

вул. Саксаганського, 9 - 27, 2 - 30;

вул. Леонтовича, 1 - 47, 2 - 32;

вул. Виборна, 1.

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