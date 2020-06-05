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5 червня • оновлено в 18:18
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Аліна Рашевська
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У Дніпрі кілька вулиць залишаться без світла: адреси

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У суботу, 6 червня, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі кілька вулиць залишаться без світла

У Дніпрі кілька вулиць залишаться без світла

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Світла не буде за наступними адресами:

  • вул. Повітова, 1, 2,3, 4;

  • пров. Сорочинський, 1 - 17, 2 - 4;

  • вул. Свєтлова, 4 - 20, 5 - 21;

  • туп. Свєтлова, 1 - 9, 2 - 10;

  • пров. Блока, 1 - 4;

  • вул. Володимирська, 1 - 17, 2 - 28;

  • вул. Кабардинська, 17 - 25;

  • вул. Саксаганського, 9 - 27, 2 - 30;

  • вул. Леонтовича, 1 - 47, 2 - 32;

  • вул. Виборна, 1.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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