У Дніпрі кілька вулиць залишаться без світла: адреси

У вівторок, 3 березня, на кількох вулицях Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Вгороде

Світла не буде за наступними адресами:

Самарський район:

вул. Олександра Галича;

вул. Прибережна;

вул. Зеленоградська.

Амур-Нижньодніпровський район:

пров. Любарського, 4а, 8, 12, 14, 16, 18, 20

Індустріальний район:

пров. Базавлуцький, 3а-9, 15-25, 6-26;

пров. Протавчанський, 1-17, 10-14;

пров. Кальміуський, 7-25, 6-22;

пров. Дуговий, 3-26,9;

вул. Ашхабадська, 149,192.

Центральний район:

вул. Надії Олексієнко, 29-45,36-4;

вул. Робоча, 7;

вул. Кавалерійська, 16-22;

вул. Філософська, 60.

Соборний район:

вул. Набережна Перемоги, 94-96, 100, 102, 102а, 102б, 102д, 104, 104а, 106, 106а, 108, 110.

Новокодацький район:

вул. Велика Діївська, 40, 42, 46а;

вул. Максима Дія, 12;

вул. Дніпросталівська, 57-127, 34, 64-146;

вул. Лірницька, 1-75, 2-104, 114г;

вул. Велика Діївська, 292, 356-428, 407-453, 541;

вул. Мукачево, 1-61, 2-42, 52-76;

пров. Тихорецький, 2-18, 3-19, 27-39;

вул. Базарна, 2-28;

вул. Приморська, 1-18;

вул. Костромська, 1-5.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що представники компаній-постачальників універсальних послуг штучно завищували обсяги споживання українцями електричної енергії, що поставляється за пільговими цінами. Електрика потім перепродувалася за ринковими цінами підприємствам промисловості.

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