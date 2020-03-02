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2 березня • оновлено в 18:58
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Софія Ковнір

У Дніпрі кілька вулиць залишаться без світла: адреси

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У вівторок, 3 березня, на кількох вулицях Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла

Відключення світла

Вгороде

Світла не буде за наступними адресами:

Самарський район:

  • вул. Олександра Галича;

  • вул. Прибережна;

  • вул. Зеленоградська.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • пров. Любарського, 4а, 8, 12, 14, 16, 18, 20

Індустріальний район:

  • пров. Базавлуцький, 3а-9, 15-25, 6-26;

  • пров. Протавчанський, 1-17, 10-14;

  • пров. Кальміуський, 7-25, 6-22;

  • пров. Дуговий, 3-26,9;

  • вул. Ашхабадська, 149,192.

Центральний район:

  • вул. Надії Олексієнко, 29-45,36-4;

  • вул. Робоча, 7;

  • вул. Кавалерійська, 16-22;

  • вул. Філософська, 60.

Соборний район:

  • вул. Набережна Перемоги, 94-96, 100, 102, 102а, 102б, 102д, 104, 104а, 106, 106а, 108, 110.

Новокодацький район:

  • вул. Велика Діївська, 40, 42, 46а;

  • вул. Максима Дія, 12;

  • вул. Дніпросталівська, 57-127, 34, 64-146;

  • вул. Лірницька, 1-75, 2-104, 114г;

  • вул. Велика Діївська, 292, 356-428, 407-453, 541;

  • вул. Мукачево, 1-61, 2-42, 52-76;

  • пров. Тихорецький, 2-18, 3-19, 27-39;

  • вул. Базарна, 2-28;

  • вул. Приморська, 1-18;

  • вул. Костромська, 1-5.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що представники компаній-постачальників універсальних послуг штучно завищували обсяги споживання українцями електричної енергії, що поставляється за пільговими цінами. Електрика потім перепродувалася за ринковими цінами підприємствам промисловості.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
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