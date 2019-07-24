У Дніпрі кілька вулиць залишаться без світла: адреси

У Дніпрі 25 липня на деяких вулицях відключать світло.
Це пов'язано з проведенням капітального ремонту і технічного обслуговування контактних мереж, повідомляє пресслужба ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
Днепр Час
Адреси, за якими не буде електропостачання:
Соборний район:
вул. Моссаковського, 1;
вул. Шевченко, 23, 33 - 47, 16 - 22;
вул. Гоголя, 12, 10.
Новокодацький район:
ж/м Покровський, 5а, 5б, 5в;
вул. Набережна Заводська, 119д, 117а, 103а;
вул. Юрія Кондратюка, 4;
вул. Метробудівська, 5, 7;
вул. Максима Дія, 6.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні доведеться платити за електроенергію по-новому.
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