У Дніпрі кілька вулиць залишаться без світла: адреси

У Дніпрі 25 липня на деяких вулицях відключать світло.

Це пов'язано з проведенням капітального ремонту і технічного обслуговування контактних мереж, повідомляє пресслужба ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Днепр Час

Адреси, за якими не буде електропостачання:

Соборний район:

вул. Моссаковського, 1;

вул. Шевченко, 23, 33 - 47, 16 - 22;

вул. Гоголя, 12, 10.

Новокодацький район:

ж/м Покровський, 5а, 5б, 5в;

вул. Набережна Заводська, 119д, 117а, 103а;

вул. Юрія Кондратюка, 4;

вул. Метробудівська, 5, 7;

вул. Максима Дія, 6.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні доведеться платити за електроенергію по-новому.

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