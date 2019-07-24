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У Дніпрі кілька вулиць залишаться без світла: адреси

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У Дніпрі 25 липня на деяких вулицях відключать світло.

Це пов'язано з проведенням капітального ремонту і технічного обслуговування контактних мереж, повідомляє пресслужба ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Відключення світла

Відключення світла

Днепр Час

Адреси, за якими не буде електропостачання:

Соборний район:

  • вул. Моссаковського, 1;

  • вул. Шевченко, 23, 33 - 47, 16 - 22;

  • вул. Гоголя, 12, 10.

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Новокодацький район:

  • ж/м Покровський, 5а, 5б, 5в;

  • вул. Набережна Заводська, 119д, 117а, 103а;

  • вул. Юрія Кондратюка, 4;

  • вул. Метробудівська, 5, 7;

  • вул. Максима Дія, 6.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні доведеться платити за електроенергію по-новому.

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Україна Дніпро
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Дніпро ЖКХ
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