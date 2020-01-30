У Дніпрі кілька районів залишаться без світла: список адрес

У п'ятницю, 31 січня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт, техобслуговування і монтажу обладнання, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла 048.ua

Світла не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Крюковська, 6-44,51-83;

вул. Таганрозька, 73,42-82;

вул. Генічеська, 3-9,2-12;

вул. Долинська, 3-21,2-14;

вул. Ковальська, 3-15;

пров. Ковальський, 1-21;

вул. Федора Сторубльова, 1-25,2-28;

вул. Муравйова, 13-27,16-44;

вул. Сормовська, 1-3;

пров. Муравйова, 2,3;

пров. Пожежний, 1,3,2,4,6;

вул.Тобольська, 21-39,20-30;

вул.Чапаєва, 17-31,16-31.

Шевченківський район:

вул. Січових Стрільців, 12-16,13-17.

Соборний район:

пр. Героїв, 32, 34, 40;

вул. Маршала Судця, 3;

вул. Набережна Перемоги, 136; 138; 140; 134 к.3 (п.1-3), к.4 (п.1-3), к.5 (п.1-4);

п-к Добровольців, 2, 4, 6; 6а.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кривому Розі чоловік знайшов на підлозі супермаркету конверт, в якому було 10 тисяч доларів, і повернув власнику. Повз невідомого конверта на виході з магазину пройшли близько п'яти чоловік, один з них навіть наступив на нього.

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