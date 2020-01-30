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30 січня • оновлено в 19:19
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Софія Ковнір

У Дніпрі кілька районів залишаться без світла: список адрес

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У п'ятницю, 31 січня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт, техобслуговування і монтажу обладнання, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Відключення світла

Відключення світла

048.ua

Світла не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Крюковська, 6-44,51-83;

  • вул. Таганрозька, 73,42-82;

  • вул. Генічеська, 3-9,2-12;

  • вул. Долинська, 3-21,2-14;

  • вул. Ковальська, 3-15;

  • пров. Ковальський, 1-21;

  • вул. Федора Сторубльова, 1-25,2-28;

  • вул. Муравйова, 13-27,16-44;

  • вул. Сормовська, 1-3;

  • пров. Муравйова, 2,3;

  • пров. Пожежний, 1,3,2,4,6;

  • вул.Тобольська, 21-39,20-30;

  • вул.Чапаєва, 17-31,16-31.

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Шевченківський район:

  • вул. Січових Стрільців, 12-16,13-17.

Соборний район:

  • пр. Героїв, 32, 34, 40;

  • вул. Маршала Судця, 3;

  • вул. Набережна Перемоги, 136; 138; 140; 134 к.3 (п.1-3), к.4 (п.1-3), к.5 (п.1-4);

  • п-к Добровольців, 2, 4, 6; 6а.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кривому Розі чоловік знайшов на підлозі супермаркету конверт, в якому було 10 тисяч доларів, і повернув власнику. Повз невідомого конверта на виході з магазину пройшли близько п'яти чоловік, один з них навіть наступив на нього.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
ЖКХ
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