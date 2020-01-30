У Дніпрі кілька районів залишаться без світла: список адрес

У п'ятницю, 31 січня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт, техобслуговування і монтажу обладнання, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
048.ua
Світла не буде за наступними адресами:
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Крюковська, 6-44,51-83;
вул. Таганрозька, 73,42-82;
вул. Генічеська, 3-9,2-12;
вул. Долинська, 3-21,2-14;
вул. Ковальська, 3-15;
пров. Ковальський, 1-21;
вул. Федора Сторубльова, 1-25,2-28;
вул. Муравйова, 13-27,16-44;
вул. Сормовська, 1-3;
пров. Муравйова, 2,3;
пров. Пожежний, 1,3,2,4,6;
вул.Тобольська, 21-39,20-30;
вул.Чапаєва, 17-31,16-31.
Шевченківський район:
вул. Січових Стрільців, 12-16,13-17.
Соборний район:
пр. Героїв, 32, 34, 40;
вул. Маршала Судця, 3;
вул. Набережна Перемоги, 136; 138; 140; 134 к.3 (п.1-3), к.4 (п.1-3), к.5 (п.1-4);
п-к Добровольців, 2, 4, 6; 6а.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кривому Розі чоловік знайшов на підлозі супермаркету конверт, в якому було 10 тисяч доларів, і повернув власнику. Повз невідомого конверта на виході з магазину пройшли близько п'яти чоловік, один з них навіть наступив на нього.
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