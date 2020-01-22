Головна Новини
22 січня • оновлено в 18:02
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Софія Ковнір

У Дніпрі кілька районів залишаться без світла: кого торкнеться

503
Читати матеріал російською

У четвер, 23 січня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Новини
Філатов зберігає високу підтримку жителів Дніпра четвертий рік поспіль - опитування

Відключення світла

Відключення світла

34 канал

Світла не буде за наступними адресами:

Самарський район:

  • вул. Пушкарська, 1-51,2-44;

  • пров. Пушкарський, 3-7,2-10;

  • вул. Томська, 21,127-249,126-172;

  • пров. Томський, 23-43;

  • пров. Дніпробуду, 2-42;

  • вул. Дніпробуду, 2-44,3-55;

  • вул. Здоров'я, 2-50,1-43;

  • вул. Пальмова, 9-25,12-32;

  • вул. Горіхова, 15-19;

  • вул. Пролісків, 3-57,2-54;

  • вул. Наставників, 35-51,38-54;

  • пров. Джамбульський, 2-6,7-11,17-19,8, 1 ,;

  • вул. Жовтоводська, 27-41,30-40;

  • вул. Джамбульська, 1-41,2-60.

Новокодацький район:

  • пров. Робочий, 1-21, 2-18;

  • вул. Старий Шлях, 68-112, 41-71;

  • вул. Промислова, 1-21, 25-63, 2-72;

  • вул. Робоча, 1-11, 17, 2-26 ,;

  • вул. Ювілейна, 1-5, 2-10;

  • вул. Мальвова, 1-11, 2-8;

  • вул. Гаєва, 3-7, 30а, 30Б;

  • пров. Червоний, 1-35, 2-26.

  • вул. Савкіна, 2, 4;

  • ж/м Червоний камінь, 3;

  • вул. Ватутіна, 1, 1а-11; 2, 2а, 2м, 5;

  • пров. Краснокалиновий, 1-15, 2-40, 54-94, 47-75, 91-111; 49а;

  • вул. Велика Діївська, 46, 54Б, 56, 112б, 126, 134, 133-175, 181, 181а, 183, 185, 187, 179, 52а;

  • вул. Метробудівська, 14Б, 21А.

Новини
У Дніпрі гряде масштабне відключення газу: кого стосується

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Генічеська, 3-9,2-12;

  • вул. Долинська, 3-21,2-14;

  • вул. Ковальська, 3-15;

  • пров. Ковальський, 1-21;

  • вул. Федора Сторубльова, 1-25,2-28;

  • вул. Муравйова, 13-27,16-44;

  • вул. Сормовська, 1-3;

  • пров. Муравйова, 2,3;

  • пров. Пожежний, 1,3,2,4,6;

  • вул. Тобольська, 21-39,20-30;

  • вул. Чапаєва, 17-31,16-31.

Шевченківський район:

  • вул. Вознесенська, 31-59,26-46;

  • вул. Свєтлова, 38-50,41-51;

  • вул. Грушевського, 28-38;

  • вул. Короленка, 55-61,24,26;

  • вул.Троїцька, 39,42,44.

  • вул. Великолукська, 4-76, 3-65;

  • вул. Ярославського, 56, 62, 65, 73/75, 76-130, 77-129;

  • вул. Динамо 66-120, 75-123, 53, 67;

  • вул. Абхазька, 17, 19, 26, 32;

  • вул. Генерала Пушкіна 85-125;

  • вул. Рибінська 52А, 55.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі і області розшукують зниклого безвісти 16-річного Олександра Стародубцева. Хлопець пішов з дому 17 січня і більше не виходив на зв'язок з рідними.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
ЖКХ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги