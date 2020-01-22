У Дніпрі кілька районів залишаться без світла: кого торкнеться

У четвер, 23 січня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
34 канал
Світла не буде за наступними адресами:
Самарський район:
вул. Пушкарська, 1-51,2-44;
пров. Пушкарський, 3-7,2-10;
вул. Томська, 21,127-249,126-172;
пров. Томський, 23-43;
пров. Дніпробуду, 2-42;
вул. Дніпробуду, 2-44,3-55;
вул. Здоров'я, 2-50,1-43;
вул. Пальмова, 9-25,12-32;
вул. Горіхова, 15-19;
вул. Пролісків, 3-57,2-54;
вул. Наставників, 35-51,38-54;
пров. Джамбульський, 2-6,7-11,17-19,8, 1 ,;
вул. Жовтоводська, 27-41,30-40;
вул. Джамбульська, 1-41,2-60.
Новокодацький район:
пров. Робочий, 1-21, 2-18;
вул. Старий Шлях, 68-112, 41-71;
вул. Промислова, 1-21, 25-63, 2-72;
вул. Робоча, 1-11, 17, 2-26 ,;
вул. Ювілейна, 1-5, 2-10;
вул. Мальвова, 1-11, 2-8;
вул. Гаєва, 3-7, 30а, 30Б;
пров. Червоний, 1-35, 2-26.
вул. Савкіна, 2, 4;
ж/м Червоний камінь, 3;
вул. Ватутіна, 1, 1а-11; 2, 2а, 2м, 5;
пров. Краснокалиновий, 1-15, 2-40, 54-94, 47-75, 91-111; 49а;
вул. Велика Діївська, 46, 54Б, 56, 112б, 126, 134, 133-175, 181, 181а, 183, 185, 187, 179, 52а;
вул. Метробудівська, 14Б, 21А.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Генічеська, 3-9,2-12;
вул. Долинська, 3-21,2-14;
вул. Ковальська, 3-15;
пров. Ковальський, 1-21;
вул. Федора Сторубльова, 1-25,2-28;
вул. Муравйова, 13-27,16-44;
вул. Сормовська, 1-3;
пров. Муравйова, 2,3;
пров. Пожежний, 1,3,2,4,6;
вул. Тобольська, 21-39,20-30;
вул. Чапаєва, 17-31,16-31.
Шевченківський район:
вул. Вознесенська, 31-59,26-46;
вул. Свєтлова, 38-50,41-51;
вул. Грушевського, 28-38;
вул. Короленка, 55-61,24,26;
вул.Троїцька, 39,42,44.
вул. Великолукська, 4-76, 3-65;
вул. Ярославського, 56, 62, 65, 73/75, 76-130, 77-129;
вул. Динамо 66-120, 75-123, 53, 67;
вул. Абхазька, 17, 19, 26, 32;
вул. Генерала Пушкіна 85-125;
вул. Рибінська 52А, 55.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі і області розшукують зниклого безвісти 16-річного Олександра Стародубцева. Хлопець пішов з дому 17 січня і більше не виходив на зв'язок з рідними.
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