У Дніпрі кілька районів залишаться без світла: кого торкнеться

У середу, 18 грудня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт, техобслуговування і монтажу обладнання, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
Одеське Життя
Світла не буде за наступними адресами:
Шевченківський район:
вул. Запорізьке шосе 53, 66, 68, 74;
вул. Старокозацька, 12, 13, 15;
вул. Троїцька, 2-8, 3а, 10;
площа Троїцька, 1-3, 4-6;
вул. Шевченка, 36а;
вул. Січових Стрільців, 2, 3, 13;
просп. Яворницького, 51-53, 55.
Центральний район:
вул. Новосельна 48-82,19;
вул. Кулигіна 2-46,1-79;
вул. Нікопольська 2-30,1-25;
вул. Ужгородська 1-35; 2-50;
вул. Закарпатська 2-58; 1-21;
вул. Ушакова 4-16;
вул. Володимирська 1-17,2-28;
вул. Кабардіновська 17-25;
вул. Саксаганського 9-27,2-30;
вул. Леонтовича 1-47,2-32;
вул. Виборна 1;
вул. Старокозацька, 56, 58, 66а.
вул. Яворницького 45г.
Новокодацький район:
вул. Старий Шлях, 227а;
вул. Мостова;
пр. Івана Мазепи, 42, 42А, 44, 44А, 46, 48, 50, 50А, 52, 52/1, 54, 56, 56А;
вул. Каменська, 33.
Соборний район:
вул. Єфремова, 3, 4, 7, 9, 8-10.
Як повідомляв OBOZREVATEL, метеорологи попереджають про те, що в Дніпрі і області очікується густий туман. Видимість становитиме від 100 до 300 метрів.
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