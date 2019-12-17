У Дніпрі кілька районів залишаться без світла: кого торкнеться

У середу, 18 грудня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт, техобслуговування і монтажу обладнання, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Одеське Життя

Світла не буде за наступними адресами:

Шевченківський район:

вул. Запорізьке шосе 53, 66, 68, 74;

вул. Старокозацька, 12, 13, 15;

вул. Троїцька, 2-8, 3а, 10;

площа Троїцька, 1-3, 4-6;

вул. Шевченка, 36а;

вул. Січових Стрільців, 2, 3, 13;

просп. Яворницького, 51-53, 55.

Центральний район:

вул. Новосельна 48-82,19;

вул. Кулигіна 2-46,1-79;

вул. Нікопольська 2-30,1-25;

вул. Ужгородська 1-35; 2-50;

вул. Закарпатська 2-58; 1-21;

вул. Ушакова 4-16;

вул. Володимирська 1-17,2-28;

вул. Кабардіновська 17-25;

вул. Саксаганського 9-27,2-30;

вул. Леонтовича 1-47,2-32;

вул. Виборна 1;

вул. Старокозацька, 56, 58, 66а.

вул. Яворницького 45г.

Новокодацький район:

вул. Старий Шлях, 227а;

вул. Мостова;

пр. Івана Мазепи, 42, 42А, 44, 44А, 46, 48, 50, 50А, 52, 52/1, 54, 56, 56А;

вул. Каменська, 33.

Соборний район:

вул. Єфремова, 3, 4, 7, 9, 8-10.

Як повідомляв OBOZREVATEL, метеорологи попереджають про те, що в Дніпрі і області очікується густий туман. Видимість становитиме від 100 до 300 метрів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!