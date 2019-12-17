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17 грудня • оновлено в 18:56
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Софія Ковнір

У Дніпрі кілька районів залишаться без світла: кого торкнеться

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У середу, 18 грудня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт, техобслуговування і монтажу обладнання, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Відключення світла

Відключення світла

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Світла не буде за наступними адресами:

Шевченківський район:

  • вул. Запорізьке шосе 53, 66, 68, 74;

  • вул. Старокозацька, 12, 13, 15;

  • вул. Троїцька, 2-8, 3а, 10;

  • площа Троїцька, 1-3, 4-6;

  • вул. Шевченка, 36а;

  • вул. Січових Стрільців, 2, 3, 13;

  • просп. Яворницького, 51-53, 55.

Центральний район:

  • вул. Новосельна 48-82,19;

  • вул. Кулигіна 2-46,1-79;

  • вул. Нікопольська 2-30,1-25;

  • вул. Ужгородська 1-35; 2-50;

  • вул. Закарпатська 2-58; 1-21;

  • вул. Ушакова 4-16;

  • вул. Володимирська 1-17,2-28;

  • вул. Кабардіновська 17-25;

  • вул. Саксаганського 9-27,2-30;

  • вул. Леонтовича 1-47,2-32;

  • вул. Виборна 1;

  • вул. Старокозацька, 56, 58, 66а.

  • вул. Яворницького 45г.

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Новокодацький район:

  • вул. Старий Шлях, 227а;

  • вул. Мостова;

  • пр. Івана Мазепи, 42, 42А, 44, 44А, 46, 48, 50, 50А, 52, 52/1, 54, 56, 56А;

  • вул. Каменська, 33.

Соборний район:

  • вул. Єфремова, 3, 4, 7, 9, 8-10.

Як повідомляв OBOZREVATEL, метеорологи попереджають про те, що в Дніпрі і області очікується густий туман. Видимість становитиме від 100 до 300 метрів.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
ЖКХ
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