У Дніпрі кілька районів залишаться без світла: адреси

У середу, 18 грудня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт, техобслуговування і монтажу обладнання, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла 048.ua

Світла не буде за такими адресами:

Новокодацький район:

вул. Герцена, 4 - 24, 1а - 23;

вул. Лавандова, 42а, 44, 46, 50, 60 - 70, 78, 51 - 115;

вул. Садовського, 2;

вул. Десняка, 1;

вул. Геологічна, 2а;

вул. Десантна, 1 - 23, 2а - 72;

вул. Косинського, 1, 3;

пер. Вагнера, 2 - 22, 1 - 21;

вул. Рудникового, 2 - 20, 1, 3, 7 - 31;

вул. Братська, 45 - 65, 46 - 56, 62Д, 89;

пер. Манежний, 1 - 35, 2 - 18;

пер. Львівський, 71а.

Соборний район:

Набережна Перемоги, 156, 158;

вул. Байкова, 57, 85д;

Освітлення Південного моста і Набережної біля мосту;

Дніпровський проїзд, 2;

вул. 8 Березня, 8, 10, 10а, 13 - 19;

вул. Донцова, 7, 15, 17.

Центральний район:

вул. Ярослава Мудрого, 25 - 49, 42, 62;

вул. Костомаровська, 6а.

Раніше OBOZREVATEL писав, що дніпровські вчені оволоділи унікальною технологією виготовлення елементів космічних апаратів за допомогою 3D принтера.

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