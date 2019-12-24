У Дніпрі кілька районів залишаться без світла: адреси

У середу, 18 грудня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт, техобслуговування і монтажу обладнання, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
048.ua
Світла не буде за такими адресами:
Новокодацький район:
вул. Герцена, 4 - 24, 1а - 23;
вул. Лавандова, 42а, 44, 46, 50, 60 - 70, 78, 51 - 115;
вул. Садовського, 2;
вул. Десняка, 1;
вул. Геологічна, 2а;
вул. Десантна, 1 - 23, 2а - 72;
вул. Косинського, 1, 3;
пер. Вагнера, 2 - 22, 1 - 21;
вул. Рудникового, 2 - 20, 1, 3, 7 - 31;
вул. Братська, 45 - 65, 46 - 56, 62Д, 89;
пер. Манежний, 1 - 35, 2 - 18;
пер. Львівський, 71а.
Соборний район:
Набережна Перемоги, 156, 158;
вул. Байкова, 57, 85д;
Освітлення Південного моста і Набережної біля мосту;
Дніпровський проїзд, 2;
вул. 8 Березня, 8, 10, 10а, 13 - 19;
вул. Донцова, 7, 15, 17.
Центральний район:
вул. Ярослава Мудрого, 25 - 49, 42, 62;
вул. Костомаровська, 6а.
Раніше OBOZREVATEL писав, що дніпровські вчені оволоділи унікальною технологією виготовлення елементів космічних апаратів за допомогою 3D принтера.
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