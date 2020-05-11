У Дніпрі капітально відремонтують Селянський узвіз: дата перекриття

Карина Бондаренко Життя міста 19:37, 11.05.2020

У Дніпрі капітально відремонтують Селянський узвіз, який багато років знаходиться в поганому стані.

Для цього там перекриють рух з 15 травня. Про це OBOZREVATEL стало відомо з розпорядження міської ради.

Селянський спуск в Дніпрі
dp.vgorode.ua

Проїзд буде закритий до кінця виконання робіт. По периметру встановлять тимчасові дорожні знаки і огородження з сигнальним освітленням. В ході ремонту планується замінити дорожнє покриття і впорядкувати територію.

Як писав OBOZREVATEL раніше, за минулу добу в Дніпропетровській області виявили 27 нових випадків захворювання COVID-19.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

"Уже каже, що українець": Грицай навчив Усика

"Це чітко видно": український борець, який кинув виклик Усику, відповів боксеру

ЗСУ розгромно вдарили по військах Росії на Донбасі: багато поранених

Забрали ліки, а потім повідомили про смерть: як "безкоштовно" лікують коронавірус в лікарнях України

Звернення до Путіна: український борець Грицай виставив ультиматум Усику