У Дніпрі капітально відремонтують Селянський узвіз: дата перекриття

У Дніпрі капітально відремонтують Селянський узвіз, який багато років знаходиться в поганому стані.

Для цього там перекриють рух з 15 травня. Про це OBOZREVATEL стало відомо з розпорядження міської ради.

Селянський спуск в Дніпрі dp.vgorode.ua

Проїзд буде закритий до кінця виконання робіт. По периметру встановлять тимчасові дорожні знаки і огородження з сигнальним освітленням. В ході ремонту планується замінити дорожнє покриття і впорядкувати територію.

Як писав OBOZREVATEL раніше, за минулу добу в Дніпропетровській області виявили 27 нових випадків захворювання COVID-19.