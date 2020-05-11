У Дніпрі капітально відремонтують Селянський узвіз: дата перекриття

У Дніпрі капітально відремонтують Селянський узвіз, який багато років знаходиться в поганому стані.
Для цього там перекриють рух з 15 травня. Про це OBOZREVATEL стало відомо з розпорядження міської ради.
Селянський спуск в Дніпрі
dp.vgorode.ua
Проїзд буде закритий до кінця виконання робіт. По периметру встановлять тимчасові дорожні знаки і огородження з сигнальним освітленням. В ході ремонту планується замінити дорожнє покриття і впорядкувати територію.
Як писав OBOZREVATEL раніше, за минулу добу в Дніпропетровській області виявили 27 нових випадків захворювання COVID-19.
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