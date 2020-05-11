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11 травня • оновлено в 19:51
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Карина Бондаренко
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У Дніпрі капітально відремонтують Селянський узвіз: дата перекриття

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У Дніпрі капітально відремонтують Селянський узвіз, який багато років знаходиться в поганому стані.

Для цього там перекриють рух з 15 травня. Про це OBOZREVATEL стало відомо з розпорядження міської ради.

Селянський спуск в Дніпрі

Селянський спуск в Дніпрі

dp.vgorode.ua

Проїзд буде закритий до кінця виконання робіт. По периметру встановлять тимчасові дорожні знаки і огородження з сигнальним освітленням. В ході ремонту планується замінити дорожнє покриття і впорядкувати територію.

Як писав OBOZREVATEL раніше, за минулу добу в Дніпропетровській області виявили 27 нових випадків захворювання COVID-19.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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