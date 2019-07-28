У Дніпрі суттєво подорожчав проїзд в електротранспорті: озвучено рішення міськради

У Дніпрі з третього серпня подорожчає проїзд в електротранспорті і метро.

Проїзд становитиме 6 гривень за одну поїздку. Для школярів - 3 гривні, сказано в рішенні Дніпровської міської ради.

Відзначимо, що будуть діяти і звичайні проїзні на 1, 7, 30, 60 і 90 днів, а також проїзні для студентів зі знижкою 50%.

Подорожчання проїзду в електротранспорті

За словами Ігоря Маковцева, директора Департаменту транспорту і транспортної інфраструктури, основні поточні витрати для електротранспорту - це заробітна плата працівників і витрати на електроенергію:

"Для подорожчання проїзду є кілька причин: підвищення мінімальної зарплати і вартості на електроенергію. Зараз на електроенергію йде близько 10 млн гривень в місяць. З підвищенням тарифу, на це потрібно буде витрачати додаткові 3 млн", – розповів Маковце.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі їздитимуть нові трамваї: назвали дату.

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