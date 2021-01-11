У Дніпрі хворих на COVID-19 дітей лікують у "сараї". З'явилися фото

Дніпрянка Ольга Васильєва показала страшні фото з міської дитячої лікарні №6, де лікують хворих на коронавірус. Вона порівняла лікарняний бокс зі старим сараєм.

Жінка розповіла, що їй довелося звернутися до медустанови через хворобу сина. Васильєва опублікувала у Facebook знімки, на яких видно умови для дітей, "від яких хотілося плакати" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Старе все: двері, вікна, підлога, туалетна кімната, ліжка з обвислими сітками, подушкою можна вбити, там народилося, жило, померло і розклалося не одне покоління пір'яних кліщів, матраци запісяні, закакані, забиті. Все з моменту спорудження не змінювалося. І тут лікують наших діток", – написала вона.

У такій палаті лікують хворих на коронавірус дітей. Ольга Васильєва у Facebook

Васильєва уточнила, що сама не раз лежала в лікарнях і розуміє, що їх стан залишає бажати кращого. Але ці бокси – це найгірше, що бачила жінка.

Двері в бокс для діток. Ольга Васильєва у Facebook

Мама хлопчика уточнила, що претензій до лікарів у неї немає, оскільки вони виконуються свою роботу добре, в силу своїх можливостей. Водночас вона не задоволена організацією лікувального процесу.

Старий матрац. Ольга Васильєва у Facebook

"Як так, що у вихідний день мало не один лікар? Він же і на приймальному відділені, він же на обходах. Тому ранковий обхід починався після обіду. І якщо вашій дитині стане гірше, то у цю ж хвилину до вас на допомогу ніхто не примчиться. Просто нікому", – розповіла дніпрянка.

Ванна для дітей у лікарні. Ольга Васильєва у Facebook

Жінка склала великий список того, що потрібно взяти із собою в лікарню:

Постільна білизна Рушники Ковдри Подушки Чашки, тарілки, ложки Чайник (можливо, нам пощастило, у нас у палаті був. До речі, холодильника немає) Велика пляшка води Вологі та сухі серветки Їжа Сили, терпіння й оптимізм

Міська дитяча лікарня №6 у Дніпрі. Ольга Васильєва у Facebook

"Ми ще з дому привезли манеж, тому що в таке дитяче ліжечко садити дитину страшно. І я б ще взяла з дому матрац, якби був", – зазначила Васильєва.

Лампа в палаті. Ольга Васильєва у Facebook

Ремонт у лікарні не робили багато років. Ольга Васильєва у Facebook

Вікна старі, заклеєні стрічкою. Ольга Васильєва у Facebook

На такому ліжку сплять батьки хворих дітей. Ольга Васильєва у Facebook

Скриншот. Ольга Васильєва у Facebook

Скриншот. Ольга Васильєва у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Володимир Зеленський та Андрій Єрмак у листопаді захворіли на коронавірус. Вони лікувалися у "Феофанії". Там назвали вартість лікування президента України й голови ОП.