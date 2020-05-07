У Дніпрі хвора на COVID-19 жінка заразила 35 осіб

Аліна Рашевська Життя міста 16:53, 7.05.2020

У Дніпрі в останні два дні спостерігається сплеск кількості хворих на коронавірусну інфекцію.

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Лише одна 63-річна пенсіонерка з COVID-19 встигла заразити 35 осіб. На даний момент вона перебуває в інфекційній лікарні №21, а її стан оцінюють як тяжкий, повідомили в пресслужбі міської ради.

Всі 35 хворих також знаходяться під наглядом медиків. Стан пацієнтів стабільний.

Коронавірус в Дніпрі
МК-Кавказ

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що за минулу добу, 6 травня, найбільше нових випадків зараження COVID-19 спостерігалося в Мексиці, Панамі і Гондурасі. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, по всьому світу загинуло більше 265 тисяч чоловік.

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