У Дніпрі хвора на COVID-19 жінка заразила 35 осіб

У Дніпрі в останні два дні спостерігається сплеск кількості хворих на коронавірусну інфекцію.
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Лише одна 63-річна пенсіонерка з COVID-19 встигла заразити 35 осіб. На даний момент вона перебуває в інфекційній лікарні №21, а її стан оцінюють як тяжкий, повідомили в пресслужбі міської ради.
Всі 35 хворих також знаходяться під наглядом медиків. Стан пацієнтів стабільний.
Коронавірус в Дніпрі
МК-Кавказ
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що за минулу добу, 6 травня, найбільше нових випадків зараження COVID-19 спостерігалося в Мексиці, Панамі і Гондурасі. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, по всьому світу загинуло більше 265 тисяч чоловік.
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