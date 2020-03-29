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29 березня • оновлено в 18:44
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У Дніпрі хочуть заборонити ремонти квартир на час карантину

1.4т
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У неділю, 29 березня, мер Дніпра Борис Філатов запропонував заборонити ремонти в квартирах під час карантину.

Відповідне рішення він просить прийняти на міській комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це Борис Філатов написав на своїй сторінці в Facebook.

"Я не розумію одного. Як можна бути такими бл***ми, щоб користуючись карантином, робити у себе в квартирі ремонт? Знаючи, що сусіди цілодобово вдома - стукати перфораторами? Михайло Лисенко, вносимо на комісію ТЕБ і ЧС рішення про заборону ремонтів", – написав він .

Скріншот

Скріншот

Facebook/Борис Філатов

Раніше OBOZREVATEL писав, що під будівлею міськради Дніпра вишикувалася черга для отримання спецперепусток на час карантину.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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