У Дніпрі 'Хатіко' вже кілька місяців шукає померлу господарку

У Дніпрі в мікрорайоні Таромське помітили недоглянутого пса породи акіта. Місцеві жителі нерідко бачать його біля супермаркету "АТБ".

З'ясувалося, що у тварини є господарі, однак воно постійно втікає з дому. Про це розповіли в Facebook-групі "База загублених і знайдених домашніх тварин ДНІПРО".

Пес регулярно тікає на пошуки своєї господарки, якої вже немає в живих. Молода жінка померла кілька місяців тому просто під час прогулянки з собакою.

Господар – чоловік загиблої дніпрянки – не може втримати акіту вдома. Усі сусіди намагаються погодувати пса і повернути його додому, проте той відмовляється від їжі і продовжує чекати на свою господиню.

"Він не їсть і тікає, сидить в основному там де померла господиня і на зупинці, дивиться на маршрутки. Так що в Зооконтролі йому смерть від туги точно", – написала мешканка Таромського.

Сусіди відзначають, що власники піклуються про собаку, але вони не можуть утримати тварину вдома. Вони закликають не забирати пса з вулиці, бо це може погіршити його стан.

Є у цій історії і зворотна сторона медалі. Деякі коментатори стверджують, що кілька років тому у цієї родини вже була собака тієї ж породи. За їхніми словами, за твариною не стежили, вона харчувалося на вулиці, а потім і зовсім зникла.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області на місцевому цвинтарі пес залишився жити біля могили господаря після його смерті.