У Дніпрі гряде масштабне відключення світла: названі адреси

У понеділок, 23 грудня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт, техобслуговування і монтажу обладнання, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі відключать світло 23 грудня Kot-Pes

Світла не буде за наступними адресами:

Шевченківський район:

вул. Сятослава Хороброго, 13 - 15, 25 - 39;

вул. Короленка, 37 - 53, 22;

вул. Бородинівська, 38а, 45 - 51;

вул. Січових Стрільців, 21 - 31, 22 - 32;

вул. Мукаша Салакунова, 11, 12, 16с, 25.

Самарський район:

вул. Чебоксарська, 42 - 74, 51 - 83;

вул. Дачна, 46 - 76, 45 - 67;

вул. Пшенична;

вул. Антарктична, 98 - 132, 83 - 119;

вул. Луцька;

вул. Прохорова, 84 - 94, 89 - 101:

вул. Прохорова ДК №176;

вул. Косогірна, 48 - 84, 77 - 115;

вул. Залізнична, 33 - 55, 56 - 72.

Соборний район:

вул. Вернандского, 7,9;

вул. Коновальця, 6;

вул. Єфремова, 16;

Крутогірний спуск, 19;

вул. Самарського, 6;

вул. Обсерваторна;

вул. Горяна;

вул. Червона Балка;

вул. Джерельна;

вул. Станична, 71 - 85, 88 - 100.

Центральний район:

вул. Херсонська, 6, 10а;

пр. Пушкіна, 7, 13, 15.

Новокодацький район:

пров. Ревіна, 18 - 60;

пров. Кривий, 1 - 23, 2 - 36, 40 - 66, 41 - 49;

вул. Нарвська;

вул. Гладченко, 2, 15а, 21 - 31;

вул. Доблесна, 91 - 137, 196а;

пров. Мінеральний, 1 - 13, 2 - 6;

вул. Мінеральна, 2 - 34, 1 - 49;

вул. Степова, 7 - 17;

пров. Червоний, 3 - 9;

вул. Ромоданівська, 1 - 5, 2 - 14;

вул. Некрасова, 1 - 39, 2 - 66, 43 - 57, 65;

вул. Орловська, 7 - 71, 2 - 22, 26 - 40;

вул. Хізовська, 2 - 24, 1 - 29, 42 - 57, 65;

вул. Новоселівська, 58.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині природа "дала збій". Через теплу погоду в грудні розпустилися квіти, а в лісі на повну ростуть гриби. Деякі жартують, що зима вирішила не приходити, бо "подивилася наші тарифи на газ".

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