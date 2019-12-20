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20 грудня • оновлено в 13:31
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Аліна Рашевська

У Дніпрі гряде масштабне відключення світла: названі адреси

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У понеділок, 23 грудня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт, техобслуговування і монтажу обладнання, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі відключать світло 23 грудня

У Дніпрі відключать світло 23 грудня

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Світла не буде за наступними адресами:

Шевченківський район:

  • вул. Сятослава Хороброго, 13 - 15, 25 - 39;

  • вул. Короленка, 37 - 53, 22;

  • вул. Бородинівська, 38а, 45 - 51;

  • вул. Січових Стрільців, 21 - 31, 22 - 32;

  • вул. Мукаша Салакунова, 11, 12, 16с, 25.

Самарський район:

  • вул. Чебоксарська, 42 - 74, 51 - 83;

  • вул. Дачна, 46 - 76, 45 - 67;

  • вул. Пшенична;

  • вул. Антарктична, 98 - 132, 83 - 119;

  • вул. Луцька;

  • вул. Прохорова, 84 - 94, 89 - 101:

  • вул. Прохорова ДК №176;

  • вул. Косогірна, 48 - 84, 77 - 115;

  • вул. Залізнична, 33 - 55, 56 - 72.

Соборний район:

  • вул. Вернандского, 7,9;

  • вул. Коновальця, 6;

  • вул. Єфремова, 16;

  • Крутогірний спуск, 19;

  • вул. Самарського, 6;

  • вул. Обсерваторна;

  • вул. Горяна;

  • вул. Червона Балка;

  • вул. Джерельна;

  • вул. Станична, 71 - 85, 88 - 100.

Центральний район:

  • вул. Херсонська, 6, 10а;

  • пр. Пушкіна, 7, 13, 15.

Новокодацький район:

  • пров. Ревіна, 18 - 60;

  • пров. Кривий, 1 - 23, 2 - 36, 40 - 66, 41 - 49;

  • вул. Нарвська;

  • вул. Гладченко, 2, 15а, 21 - 31;

  • вул. Доблесна, 91 - 137, 196а;

  • пров. Мінеральний, 1 - 13, 2 - 6;

  • вул. Мінеральна, 2 - 34, 1 - 49;

  • вул. Степова, 7 - 17;

  • пров. Червоний, 3 - 9;

  • вул. Ромоданівська, 1 - 5, 2 - 14;

  • вул. Некрасова, 1 - 39, 2 - 66, 43 - 57, 65;

  • вул. Орловська, 7 - 71, 2 - 22, 26 - 40;

  • вул. Хізовська, 2 - 24, 1 - 29, 42 - 57, 65;

  • вул. Новоселівська, 58.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині природа "дала збій". Через теплу погоду в грудні розпустилися квіти, а в лісі на повну ростуть гриби. Деякі жартують, що зима вирішила не приходити, бо "подивилася наші тарифи на газ".

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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