У Дніпрі гряде масштабне відключення світла: названі адреси

У понеділок, 23 грудня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт, техобслуговування і монтажу обладнання, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
У Дніпрі відключать світло 23 грудня
Kot-Pes
Світла не буде за наступними адресами:
Шевченківський район:
вул. Сятослава Хороброго, 13 - 15, 25 - 39;
вул. Короленка, 37 - 53, 22;
вул. Бородинівська, 38а, 45 - 51;
вул. Січових Стрільців, 21 - 31, 22 - 32;
вул. Мукаша Салакунова, 11, 12, 16с, 25.
Самарський район:
вул. Чебоксарська, 42 - 74, 51 - 83;
вул. Дачна, 46 - 76, 45 - 67;
вул. Пшенична;
вул. Антарктична, 98 - 132, 83 - 119;
вул. Луцька;
вул. Прохорова, 84 - 94, 89 - 101:
вул. Прохорова ДК №176;
вул. Косогірна, 48 - 84, 77 - 115;
вул. Залізнична, 33 - 55, 56 - 72.
Соборний район:
вул. Вернандского, 7,9;
вул. Коновальця, 6;
вул. Єфремова, 16;
Крутогірний спуск, 19;
вул. Самарського, 6;
вул. Обсерваторна;
вул. Горяна;
вул. Червона Балка;
вул. Джерельна;
вул. Станична, 71 - 85, 88 - 100.
Центральний район:
вул. Херсонська, 6, 10а;
пр. Пушкіна, 7, 13, 15.
Новокодацький район:
пров. Ревіна, 18 - 60;
пров. Кривий, 1 - 23, 2 - 36, 40 - 66, 41 - 49;
вул. Нарвська;
вул. Гладченко, 2, 15а, 21 - 31;
вул. Доблесна, 91 - 137, 196а;
пров. Мінеральний, 1 - 13, 2 - 6;
вул. Мінеральна, 2 - 34, 1 - 49;
вул. Степова, 7 - 17;
пров. Червоний, 3 - 9;
вул. Ромоданівська, 1 - 5, 2 - 14;
вул. Некрасова, 1 - 39, 2 - 66, 43 - 57, 65;
вул. Орловська, 7 - 71, 2 - 22, 26 - 40;
вул. Хізовська, 2 - 24, 1 - 29, 42 - 57, 65;
вул. Новоселівська, 58.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині природа "дала збій". Через теплу погоду в грудні розпустилися квіти, а в лісі на повну ростуть гриби. Деякі жартують, що зима вирішила не приходити, бо "подивилася наші тарифи на газ".
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