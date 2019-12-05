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5 грудня • оновлено в 06:11
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Аліна Рашевська

У Дніпрі гряде масштабне відключення світла: названі адреси

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У четвер, 5 грудня, в декількох районах Дніпра відключать електрику.

Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі відключать світло 5 грудня

У Дніпрі відключать світло 5 грудня

pikabu.ru

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Світла не буде за такими адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Алма-Атинська, 9 - 49, 28 - 74;

  • вул. Грінченка, 247 - 377, 228 - 328;

  • вул. Петрозаводська, 156а, 156Б;

  • пров. Петрозаводський, 2 - 40;

  • пров. Одеський, 1 - 27, 2 - 54;

  • вул. Чернігівська, 1 - 9, 3, 5, 7;

  • вул. Трансформаторна, 103;

  • вул. Робкорівська, 26 - 106, 27 - 73;

  • вул. Мохова, 62 - 106, 124 - 158, 71 - 93, 101 - 179.

Індустріальний район:

  • вул. Донецьке шосе, 1п, 2д;

  • пров. Фестивальний, 6, 12, 14, 16;

  • вул. Калинова, 98, 100;

  • вул. Ковалевської, 71, 75, 77, 79;

  • вул. Амурська, 2 - 34, 1 - 31;

  • вул. Ашхабадська, 2 - 34, 1 - 29;

  • вул. Верещагіна, 2 - 30, 1 - 29;

  • вул. Менделєєва, 2 - 52, 1 - 47;

  • вул. Рєпіна, 10;

  • вул. Янтарна, 54 - 62;

  • пр. Слобожанський, 91, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 105, 107;

  • вул. Батумська, 2, 4, 6.

Новокодацький район:

  • вул. Моніторна, 2, 2а, 10.

Самарський район:

  • вул. Броньова;

  • Дачі "Ранет", 1 - 89;

  • вул. Спогадів;

  • вул. Рильського, 31 - 81, 28а - 90;

  • вул. Новогородська;

  • вул. Пристань, 1 - 25, 2 - 44;

  • пров. Пристань, 1 - 25, 2 - 10;

  • вул. Стефаника, 1 - 21, 4 - 26;

  • вул. Кузнєцова, 3 - 45;

  • вул. Мостобудівників, 1 - 25а, 2 - 32, 1а - 21а;

  • вул. Кожедуба, 2/1;

  • пров. Короткий, 5 - 19, 7 - 25, 20 - 60;

  • вул. Самарська.

Шевченківський район:

  • вул. Панікахи, 36, 97, 99, 109, 101а, 99к, 91;

  • вул. Троїцька, 20;

  • вул. Святослава Хороброго, 23.

Центральний район:

  • вул. Князя Ярослава Мудрого, 53;

  • вул. Мостова, 2а;

  • вул. Патона, 1 - 3, 2 - 6;

  • вул. Тамбовська, 1 - 9, 4 - 20, 1 - 9, 4 - 20;

  • вул. Філософська, 57 - 73, 72 - 82 - 94.

Чечелівський район:

  • вул. Драгоманова, 25 - 43, 36 - 48;

  • вул. Подолинського, 24 - 32, 31Ж;

  • пр. Поля, 28к;

  • вул. Кулішівська, 13б, 14, 22;

  • вул. Менахем Мендл-Шнеєрсона, 54 - 56, 25;

  • вул. Комарова, 3 - 75, 2 - 64;

  • вул. Кронштатська, 2 - 20, 3 - 23;

  • вул. Алексєєнко, 2 - 8, 1 - 9;

  • вул. Боброва, 1 - 5, 6 - 8, 9;

  • вул. Голубина, 12;

  • вул. Філософська, 4/6, 13, 24, 1 - 21, 12 - 30.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром на весь день відключать воду. Це пов'язано з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТЕК ДТЕК Мережі
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