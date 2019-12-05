У Дніпрі гряде масштабне відключення світла: названі адреси

У четвер, 5 грудня, в декількох районах Дніпра відключать електрику.

Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі відключать світло 5 грудня pikabu.ru

Новини Як в Дніпрі заощадити на опаленні в зимовий період

Світла не буде за такими адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Алма-Атинська, 9 - 49, 28 - 74;

вул. Грінченка, 247 - 377, 228 - 328;

вул. Петрозаводська, 156а, 156Б;

пров. Петрозаводський, 2 - 40;

пров. Одеський, 1 - 27, 2 - 54;

вул. Чернігівська, 1 - 9, 3, 5, 7;

вул. Трансформаторна, 103;

вул. Робкорівська, 26 - 106, 27 - 73;

вул. Мохова, 62 - 106, 124 - 158, 71 - 93, 101 - 179.

Індустріальний район:

вул. Донецьке шосе, 1п, 2д;

пров. Фестивальний, 6, 12, 14, 16;

вул. Калинова, 98, 100;

вул. Ковалевської, 71, 75, 77, 79;

вул. Амурська, 2 - 34, 1 - 31;

вул. Ашхабадська, 2 - 34, 1 - 29;

вул. Верещагіна, 2 - 30, 1 - 29;

вул. Менделєєва, 2 - 52, 1 - 47;

вул. Рєпіна, 10;

вул. Янтарна, 54 - 62;

пр. Слобожанський, 91, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 105, 107;

вул. Батумська, 2, 4, 6.

Новокодацький район:

вул. Моніторна, 2, 2а, 10.

Самарський район:

вул. Броньова;

Дачі "Ранет", 1 - 89;

вул. Спогадів;

вул. Рильського, 31 - 81, 28а - 90;

вул. Новогородська;

вул. Пристань, 1 - 25, 2 - 44;

пров. Пристань, 1 - 25, 2 - 10;

вул. Стефаника, 1 - 21, 4 - 26;

вул. Кузнєцова, 3 - 45;

вул. Мостобудівників, 1 - 25а, 2 - 32, 1а - 21а;

вул. Кожедуба, 2/1;

пров. Короткий, 5 - 19, 7 - 25, 20 - 60;

вул. Самарська.

Шевченківський район:

вул. Панікахи, 36, 97, 99, 109, 101а, 99к, 91;

вул. Троїцька, 20;

вул. Святослава Хороброго, 23.

Центральний район:

вул. Князя Ярослава Мудрого, 53;

вул. Мостова, 2а;

вул. Патона, 1 - 3, 2 - 6;

вул. Тамбовська, 1 - 9, 4 - 20, 1 - 9, 4 - 20;

вул. Філософська, 57 - 73, 72 - 82 - 94.

Чечелівський район:

вул. Драгоманова, 25 - 43, 36 - 48;

вул. Подолинського, 24 - 32, 31Ж;

пр. Поля, 28к;

вул. Кулішівська, 13б, 14, 22;

вул. Менахем Мендл-Шнеєрсона, 54 - 56, 25;

вул. Комарова, 3 - 75, 2 - 64;

вул. Кронштатська, 2 - 20, 3 - 23;

вул. Алексєєнко, 2 - 8, 1 - 9;

вул. Боброва, 1 - 5, 6 - 8, 9;

вул. Голубина, 12;

вул. Філософська, 4/6, 13, 24, 1 - 21, 12 - 30.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром на весь день відключать воду. Це пов'язано з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт.

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