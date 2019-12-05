У Дніпрі гряде масштабне відключення світла: названі адреси

У четвер, 5 грудня, в декількох районах Дніпра відключать електрику.
Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
У Дніпрі відключать світло 5 грудня
pikabu.ru
Світла не буде за такими адресами:
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Алма-Атинська, 9 - 49, 28 - 74;
вул. Грінченка, 247 - 377, 228 - 328;
вул. Петрозаводська, 156а, 156Б;
пров. Петрозаводський, 2 - 40;
пров. Одеський, 1 - 27, 2 - 54;
вул. Чернігівська, 1 - 9, 3, 5, 7;
вул. Трансформаторна, 103;
вул. Робкорівська, 26 - 106, 27 - 73;
вул. Мохова, 62 - 106, 124 - 158, 71 - 93, 101 - 179.
Індустріальний район:
вул. Донецьке шосе, 1п, 2д;
пров. Фестивальний, 6, 12, 14, 16;
вул. Калинова, 98, 100;
вул. Ковалевської, 71, 75, 77, 79;
вул. Амурська, 2 - 34, 1 - 31;
вул. Ашхабадська, 2 - 34, 1 - 29;
вул. Верещагіна, 2 - 30, 1 - 29;
вул. Менделєєва, 2 - 52, 1 - 47;
вул. Рєпіна, 10;
вул. Янтарна, 54 - 62;
пр. Слобожанський, 91, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 105, 107;
вул. Батумська, 2, 4, 6.
Новокодацький район:
вул. Моніторна, 2, 2а, 10.
Самарський район:
вул. Броньова;
Дачі "Ранет", 1 - 89;
вул. Спогадів;
вул. Рильського, 31 - 81, 28а - 90;
вул. Новогородська;
вул. Пристань, 1 - 25, 2 - 44;
пров. Пристань, 1 - 25, 2 - 10;
вул. Стефаника, 1 - 21, 4 - 26;
вул. Кузнєцова, 3 - 45;
вул. Мостобудівників, 1 - 25а, 2 - 32, 1а - 21а;
вул. Кожедуба, 2/1;
пров. Короткий, 5 - 19, 7 - 25, 20 - 60;
вул. Самарська.
Шевченківський район:
вул. Панікахи, 36, 97, 99, 109, 101а, 99к, 91;
вул. Троїцька, 20;
вул. Святослава Хороброго, 23.
Центральний район:
вул. Князя Ярослава Мудрого, 53;
вул. Мостова, 2а;
вул. Патона, 1 - 3, 2 - 6;
вул. Тамбовська, 1 - 9, 4 - 20, 1 - 9, 4 - 20;
вул. Філософська, 57 - 73, 72 - 82 - 94.
Чечелівський район:
вул. Драгоманова, 25 - 43, 36 - 48;
вул. Подолинського, 24 - 32, 31Ж;
пр. Поля, 28к;
вул. Кулішівська, 13б, 14, 22;
вул. Менахем Мендл-Шнеєрсона, 54 - 56, 25;
вул. Комарова, 3 - 75, 2 - 64;
вул. Кронштатська, 2 - 20, 3 - 23;
вул. Алексєєнко, 2 - 8, 1 - 9;
вул. Боброва, 1 - 5, 6 - 8, 9;
вул. Голубина, 12;
вул. Філософська, 4/6, 13, 24, 1 - 21, 12 - 30.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром на весь день відключать воду. Це пов'язано з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт.
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