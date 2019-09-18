У Дніпрі гряде масштабне відключення світла: названі адреси

У Дніпрі 19 вересня кілька районів залишаться без електрики.
Відключення пов'язане з проведенням капітального ремонту і технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
У Дніпрі відключать світло 19 вересня
prozoro. info
Адреси, де не буде світла:
Чечелівський район:
вул. Поточна, 1, 2 - 80, 33 - 37, 55 - 115;
вул. Соснова, 1 - 71, 2 - 46;
вул. Новошкільна, 115;
вул. Наримська, 100 - 128;
вул. Богданова, 32 - 44, 75 - 99;
вул. Волховська, 2 - 10, 1 - 9;
вул. Лісова, 38 - 60;
вул. Чиркова, 2 - 28;
вул. Каверіна, 24, 24а.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Березанівська, 1 - 65;
вул. Епіка, 1 - 31, 37, 41, 2 - 28;
вул. Моторна, 159 - 229, 208 - 296;
вул. Дементьєва, 6, 8;
вул. Шолохова, 5а, 7, 7 г;
вул. Богомаза, 1 - 23;
вул. Грінченка, 2 - 7;
вул. Громадянська, 1 - 10;
вул. Депутатська, 1 - 11;
вул. Яхненківська, 21 - 33;
вул. Грабянки, 1 - 8;
вул. Скворцова, 2 - 11;
вул. Універсальна, 1 - 11б, 13;
пров. Бурштиновий, 2, 3;
вул. Універсальна, 13, 15, 17, 19;
вул. Богомаза, 25 - 29, 22 - 58;
вул. Парникова, 7 - 21, 8 - 20;
пров. Березонний, 1 - 10;
пров. Богомаза, 1 - 6;
пров. Радомський, 1 - 7;
вул. Варварівська, 30т, 32;
вул. Мінеральна, 23 - 49, 12 - 36;
пров. Мінеральний, 1 - 13, 2 - 6;
Таромське, 2, 3 - 9;
вул. Ромоданівська, 1 - 15, 2 - 14;
вул. Степова Сухачівка, 7 - 17.
Шевченківський район:
ж/м Тополя-3, 20, 21, 22, 23, 24, 23а;
вул. Комбрига Петрова, 31, 33, 35б;
вул. Панікахи, 97, 95, 23;
вул. Наукова, 79.
Центральний район:
пр. Поля, 107а, 107б.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі істотно подешевшає газ. Значні зміни відбудуться вже у вересні. Ціна знизиться приблизно на 10%.
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