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18 вересня • оновлено в 18:26
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У Дніпрі гряде масштабне відключення світла: названі адреси

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У Дніпрі 19 вересня кілька районів залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням капітального ремонту і технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі відключать світло 19 вересня

У Дніпрі відключать світло 19 вересня

prozoro. info

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Адреси, де не буде світла:

Чечелівський район:

  • вул. Поточна, 1, 2 - 80, 33 - 37, 55 - 115;

  • вул. Соснова, 1 - 71, 2 - 46;

  • вул. Новошкільна, 115;

  • вул. Наримська, 100 - 128;

  • вул. Богданова, 32 - 44, 75 - 99;

  • вул. Волховська, 2 - 10, 1 - 9;

  • вул. Лісова, 38 - 60;

  • вул. Чиркова, 2 - 28;

  • вул. Каверіна, 24, 24а.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Березанівська, 1 - 65;

  • вул. Епіка, 1 - 31, 37, 41, 2 - 28;

  • вул. Моторна, 159 - 229, 208 - 296;

  • вул. Дементьєва, 6, 8;

  • вул. Шолохова, 5а, 7, 7 г;

  • вул. Богомаза, 1 - 23;

  • вул. Грінченка, 2 - 7;

  • вул. Громадянська, 1 - 10;

  • вул. Депутатська, 1 - 11;

  • вул. Яхненківська, 21 - 33;

  • вул. Грабянки, 1 - 8;

  • вул. Скворцова, 2 - 11;

  • вул. Універсальна, 1 - 11б, 13;

  • пров. Бурштиновий, 2, 3;

  • вул. Універсальна, 13, 15, 17, 19;

  • вул. Богомаза, 25 - 29, 22 - 58;

  • вул. Парникова, 7 - 21, 8 - 20;

  • пров. Березонний, 1 - 10;

  • пров. Богомаза, 1 - 6;

  • пров. Радомський, 1 - 7;

  • вул. Варварівська, 30т, 32;

  • вул. Мінеральна, 23 - 49, 12 - 36;

  • пров. Мінеральний, 1 - 13, 2 - 6;

  • Таромське, 2, 3 - 9;

  • вул. Ромоданівська, 1 - 15, 2 - 14;

  • вул. Степова Сухачівка, 7 - 17.

Шевченківський район:

  • ж/м Тополя-3, 20, 21, 22, 23, 24, 23а;

  • вул. Комбрига Петрова, 31, 33, 35б;

  • вул. Панікахи, 97, 95, 23;

  • вул. Наукова, 79.

Центральний район:

  • пр. Поля, 107а, 107б.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі істотно подешевшає газ. Значні зміни відбудуться вже у вересні. Ціна знизиться приблизно на 10%.

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