У Дніпрі гряде масштабне відключення світла: кого стосується

У середу, 23 жовтня, в шести районах Дніпра не буде світла.

Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі відключать світло 23 жовтня Одеське Життя

Адреси, за якими відключать світло:

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Мохова, 2 - 60, 3 - 75;

вул. Резервна, 1 - 31, 2 - 40;

вул. Робкорівська, 1 - 25, 2 - 20;

вул. Шлюзова, 2 - 12, 5 - 49, 69 - 83, 88;

вул. Вітряна, 18 - 30, 106 - 108, 112 - 116, 118а;

вул. Новгород-Сіверська, 1 - 51, 6 - 120;

вул. Пряничникова, 1 - 55, 2 - 62, 68 - 71;

вул. Петрозаводська, 215 - 285, 212 - 276;

вул. Воронежська, 33а, 33б, 34 - 56;

вул. Іркутська, 97, 64 - 98, 101 - 133;

вул. Оренбурзька, 120а;

вул. Мельникова, 9 - 41, 44 - 82;

вул. Холодильна, 27 - 35.

Соборний район:

вул. Олеся Гончара, 10 - 14.

Індустріальний район:

просп. Слобожанський, 7, 11, 13, 15, 109, 109а;

вул. Батумська, 5, 7, 14;

вул. Радищева, 12.

Новокодацький район:

вул. Коробова, 29а;

бульв. Рубіновий, 12, 18;

вул. Шодуарівська, 6б, 10а;

вул. Гранітна, 9, 12 - 16;

вул. Кар'єрна, 3 - 39, 4 - 30;

пров. Кар'єрний, 11 - 19, 12 - 14, 36, 38;

вул. Південна, 3 - 33, 4 - 32;

вул. Панаса Мирного, 3 - 7, 11 - 31;

вул. Стройова, 1 - 5, 4.

Самарський район:

вул. Немировича-Данченка, 6, 6д, 44 - 56, 60 - 64, 68;

вул. Агнії Барто, 15 - 19;

вул. 20-річчя Перемоги, 51, 55, 55а, 55г, 68;

вул. Зоопаркова, 7 - 63, 8 - 72;

вул. Таджицька, 10 - 24, 17 - 33;

вул. Сердюкова, 1 - 49, 2 - 52;

вул. Дачна, 1 - 67, 2 - 76, 13, 69а - 73, 78 - 86;

вул. Оранжерейна, 26 - 58, 51 - 97;

вул. Романовського, 3, 11, 59;

вул. Бестужева, 49;

вул. Князя Костянтина Острозького, 33 - 41;

вул. Антарктична, 1 - 119, 2 - 132;

вул. Пшенична, 1 - 9, 2 - 14;

вул. Героїв Дніпра, 1 - 79, 2 - 90;

вул. Залізнична, 2 - 74, 3 - 55;

вул. Косогірна, 7 - 13, 50 - 92, 77 - 115;

вул. Прохорова, 50 - 100, 55 - 109;

вул. Луцька, 2 - 8, 3 - 17;

вул. Чебоксарська, 42 - 74, 51 - 83;

вул. Псковська, 1 - 57, 2 - 58;

вул. Андрія Сахарова, 35 - 73, 58 - 74;

вул. Целіноградська, 1 - 31, 2 - 14;

вул. Активістів, 3, 11, 11а, 15;

вул. Богородицька, 2, 6, 38, 40, 42, 45, 77, 84, 86, 88;

вул. Олешківська, 2, 26, 12, 31, 33, 35, 43, 45, 47, 50, 72, 78, 82, 90, 94;

пров. Ягідний, 2, 5, 7, 13, 16, 18, 24, 33, 34, 45, 46, 52, 56;

уд. Адлерська, 1 - 17, 2 - 20;

вул. Календарна, 1 - 81, 2 - 54;

вул. Прорізна, 2 - 78, 3 - 51;

вул. Олександра Серебрякова, 1 - 13, 4 - 16;

вул. Туркменська, 2 - 16, 11;

вул. Відпочинку, 4 - 24, 5 - 27;

вул. Марійська;

пров. Марійський;

вул. Сонячна;

вул. Естафетна;

Чечелівський район:

вул. Русанівська, 54 - 142, 75 - 139;

пров. Січовий, 14, 16;

вул. Кронштадтська, 10 - 28, 11 - 25;

вул. Голубина, 1 - 15, 2 - 30;

вул. Звивиста, 13 - 43, 20 - 60;

вул. Філософська, 16;

вул. Надії Олексієнко, 5, 6 - 14, 9;

Озерний узвіз, 5, 7, 12;

пер. Голубиний, 3 - 9, 4 - 6;

пер. Звивистий, 1 - 5, 2 - 4;

пер. Ігнатьєва, 1 - 5, 2 - 4.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром сталася смертельна ДТП. На 426-му кілометрі траси Дніпро-Запоріжжі 21 жовтня автомобіль Skoda влетів в бетонну стелу. В результаті зіткнення загинув водій, який виявився під завалами бетону.

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