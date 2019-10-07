У Дніпрі гряде масштабне відключення світла: кого стосується

У Дніпрі 8 жовтня в п'яти районах відключать електрику.

Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі відключать світло 8 жовтня Столица С

Адреси, де не буде світла:

Новокодацький район:

вул. Дніпросталівська, 34, 57 - 127, 64 - 146;

вул. Лірницька, 1 - 75, 2 - 104, 114н;

вул. Велика Дївська, 292, 356 - 428, 407 - 453, 541;

вул. Мукачева, 1 - 61, 2 - 42, 52 - 76;

пров. Тихорецкий, 2 - 18, 3 - 19, 27 - 39;

вул. Базарна, 2 - 28;

вул. Приморська, 1 - 18;

вул. Костромська, 1 - 5;

вул. Кавказька, 1 - 23, 2 - 20;

вул. Чеботарьова, 1 - 21, 2 - 24;

вул. Грозненська, 1 - 15, 2 - 22;

вул. Тираспольська, 1 - 35, 4 - 50;

вул. Олександра Красносельського, 28а, 31 - 51, 32 - 36, 51а;

вул. Мужності, 1 - 21, 2 - 24;

вул. Гарнізонна, 22/2;

вул. Старокоротка, 1 - 15, 4;

вул. Карпатська, 35 - 59, 40 - 64;

вул. Миргородська, 1 - 9, 2 - 8;

вул. Ташкентська, 17, 19, 30, 31, 56;

вул. Тіниста, 9 - 31, 10 - 36;

вул. Аральська, 8 - 30, 13 - 49, 50;

вул. Діамантова, 8.

Індустріальний район:

вул. Воронежська, 10 - 21, 23 - 35, 26 - 32;

вул. Холодильна, 17 - 23;

вул. Корельська, 1 - 13, 2 - 12;

вул. Вологодська, 60 - 105, 70 - 118;

вул. Далекосхідна, 89;

вул. Єнісейська, 65 - 117, 68 - 122;

вул. Батумська, 6г, 6б, 11;

вул. Саратовська, 1, 2 - 14;

вул. Богдана Хмельницького, 27;

пр-т Петра Калнишевського, 45а, 47, 47а.

Самарський район:

вул. Кольська, 21, 27;

вул. Електрична, 34, 36, 42;

вул. Роторна, 27К.

Амур-Нижньодніпровський район:

пров. Крушельницької, 5, 7;

вул. Богомаза, 188а, 188б, 188в, 188г, 188д, 192.

Чечелівський район:

вул. Філософська, 11 - 21, 18 - 32;

пр-т Пушкіна, 8 - 16;

вул. Шмідта, 8 - 14.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українцям перерахували тариф на газ. У порівнянні з минулим місяцем, вартість знизилася на 3,4%. Однак уже в жовтні черговий перерахунок, відзначають і в "Нафтогазі", і в експертному середовищі, призведе до подорожчання.

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