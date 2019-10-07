У Дніпрі гряде масштабне відключення світла: кого стосується

У Дніпрі 8 жовтня в п'яти районах відключать електрику.
Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
У Дніпрі відключать світло 8 жовтня
Столица С
Адреси, де не буде світла:
Новокодацький район:
вул. Дніпросталівська, 34, 57 - 127, 64 - 146;
вул. Лірницька, 1 - 75, 2 - 104, 114н;
вул. Велика Дївська, 292, 356 - 428, 407 - 453, 541;
вул. Мукачева, 1 - 61, 2 - 42, 52 - 76;
пров. Тихорецкий, 2 - 18, 3 - 19, 27 - 39;
вул. Базарна, 2 - 28;
вул. Приморська, 1 - 18;
вул. Костромська, 1 - 5;
вул. Кавказька, 1 - 23, 2 - 20;
вул. Чеботарьова, 1 - 21, 2 - 24;
вул. Грозненська, 1 - 15, 2 - 22;
вул. Тираспольська, 1 - 35, 4 - 50;
вул. Олександра Красносельського, 28а, 31 - 51, 32 - 36, 51а;
вул. Мужності, 1 - 21, 2 - 24;
вул. Гарнізонна, 22/2;
вул. Старокоротка, 1 - 15, 4;
вул. Карпатська, 35 - 59, 40 - 64;
вул. Миргородська, 1 - 9, 2 - 8;
вул. Ташкентська, 17, 19, 30, 31, 56;
вул. Тіниста, 9 - 31, 10 - 36;
вул. Аральська, 8 - 30, 13 - 49, 50;
вул. Діамантова, 8.
Індустріальний район:
вул. Воронежська, 10 - 21, 23 - 35, 26 - 32;
вул. Холодильна, 17 - 23;
вул. Корельська, 1 - 13, 2 - 12;
вул. Вологодська, 60 - 105, 70 - 118;
вул. Далекосхідна, 89;
вул. Єнісейська, 65 - 117, 68 - 122;
вул. Батумська, 6г, 6б, 11;
вул. Саратовська, 1, 2 - 14;
вул. Богдана Хмельницького, 27;
пр-т Петра Калнишевського, 45а, 47, 47а.
Самарський район:
вул. Кольська, 21, 27;
вул. Електрична, 34, 36, 42;
вул. Роторна, 27К.
Амур-Нижньодніпровський район:
пров. Крушельницької, 5, 7;
вул. Богомаза, 188а, 188б, 188в, 188г, 188д, 192.
Чечелівський район:
вул. Філософська, 11 - 21, 18 - 32;
пр-т Пушкіна, 8 - 16;
вул. Шмідта, 8 - 14.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українцям перерахували тариф на газ. У порівнянні з минулим місяцем, вартість знизилася на 3,4%. Однак уже в жовтні черговий перерахунок, відзначають і в "Нафтогазі", і в експертному середовищі, призведе до подорожчання.
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