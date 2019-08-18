У Дніпрі гряде масштабне відключення газу: список вулиць

У Дніпрі з 19 по 30 серпня відключать газопостачання на кількох вулицях.

Це пов'язано з проведенням планових робіт, повідомили в пресслужбі "Дніпрогаз".

Відключення газу Кривое зеркало

Газ відключать за наступними адресами:

пров. Штабний, 3;

вул. Січеславська Набережна, 37, 39;

вул. Казакевича, 6;

Запорізьке шосе, 2А, 16, 19, 68;

пров. Крушельницької, 4, 18;

вул. Полонської-Василенко, 2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вже восени перестануть знижуватися тарифи на газ. А якщо євро подорожчає, можливо незначне подорожчання до 10%.

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