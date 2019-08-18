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У Дніпрі гряде масштабне відключення газу: список вулиць

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У Дніпрі з 19 по 30 серпня відключать газопостачання на кількох вулицях.

Це пов'язано з проведенням планових робіт, повідомили в пресслужбі "Дніпрогаз".

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Відключення газу

Відключення газу

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Газ відключать за наступними адресами:

  • пров. Штабний, 3;

  • вул. Січеславська Набережна, 37, 39;

  • вул. Казакевича, 6;

  • Запорізьке шосе, 2А, 16, 19, 68;

  • пров. Крушельницької, 4, 18;

  • вул. Полонської-Василенко, 2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вже восени перестануть знижуватися тарифи на газ. А якщо євро подорожчає, можливо незначне подорожчання до 10%.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
ЖКХ газ
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