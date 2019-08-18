У Дніпрі гряде масштабне відключення газу: список вулиць

У Дніпрі з 19 по 30 серпня відключать газопостачання на кількох вулицях.
Це пов'язано з проведенням планових робіт, повідомили в пресслужбі "Дніпрогаз".
Відключення газу
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Газ відключать за наступними адресами:
пров. Штабний, 3;
вул. Січеславська Набережна, 37, 39;
вул. Казакевича, 6;
Запорізьке шосе, 2А, 16, 19, 68;
пров. Крушельницької, 4, 18;
вул. Полонської-Василенко, 2.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вже восени перестануть знижуватися тарифи на газ. А якщо євро подорожчає, можливо незначне подорожчання до 10%.
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