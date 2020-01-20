У Дніпрі гряде масштабне відключення газу: кого стосується

Шість районів Дніпра з 20 по 31 січня залишаться без газу.
Це пов'язано з установкою газових лічильників. Подачу газу буде відновлено тільки при відсутності порушень в роботі газового обладнання, димових і вентиляційних каналів, повідомили в пресслужбі "Дніпрогаз".
У Дніпрі гряде масштабне відключення газу
news.yandex.ru
Газу не буде за наступними адресами:
Амур-Нижньодніпровський район
вул. Гарібальді, 2;
вул. Крюкова, 45;
вул. Саранська, 8А;
вул. Донецьке шосе, 1-3, 7, 9, 15, 106, 108, 116, 121, 121А, 123, 124, 131, 136;
пр. Миру, 6, 18, 93, 96;
вул. Янтарна, 71/1, 71/2, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 79/7, 79/10, 79/12, 83/1, 83/2;
вул. Богомаза, 120, 122, 188Г-Д;
вул. Дементьєва, 6, 12;
вул. Замполіта Бєляєва, 4;
вул. Шолохова, 5, 7, 11, 15, 19, 25, 29, 39;
вул. Висоцького, 2.
Центральний район
вул. Юрія Савченка, 1А, 3, 4, 6, 6А-В, 21, 24, 24А;
вул. Херсонська, 46;
Новокодацькийй район
вул. Караваєва, 5, 17, 30, 32, 33, 35-38, 40, 43, 46, 54, 56, 58;
вул. Авіаційна, 5, 8, 12, 14, 16, 19, 29;
вул. Перемоги, 12-15, 20, 30, 32, 34.
Чечелівський район
вул. Кедріна, 40, 40А, 60, 62, 64;
пров. Новокримський, 8;
вул. Новокримська, 50, 52;
вул. Академіка Янгеля, 5-7, 19, 20, 22, 23, 25, 29, 69, 71, 73;
вул. Макарова, 2А, 4А, 10-12, 12А, 14, 16, 17, 23, 25, 29, 31, 31А, 33, 37.
Індустріальний район
пров. Вільний, 4;
вул. Усенка, 21;
пров. Фестивальний, 6;
вул. Щербини, 21, 25;
вул. Генерала Захарченка, 2;
вул. Осіння, 13;
вул. Пулковська, 21, 23, 28, 29;
пр. Петра Калнишевського, 19.
Соборний район
вул. Набережна Перемоги, 100, 108 (корп. 3, 9), 118 (корп. 1, 1, 5. 6), 134 (корп. 1-5), 48, 58, 60, 76, 96;
пр. Героїв, 3, 4, 9-12, 14А, 17, 18А, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 33, 34, 37, 40, 45, 46.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Білорусь планує відновити переговори по газу з Російською Федерацією до кінця січня.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал