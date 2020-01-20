У Дніпрі гряде масштабне відключення газу: кого стосується

Шість районів Дніпра з 20 по 31 січня залишаться без газу.

Це пов'язано з установкою газових лічильників. Подачу газу буде відновлено тільки при відсутності порушень в роботі газового обладнання, димових і вентиляційних каналів, повідомили в пресслужбі "Дніпрогаз".

У Дніпрі гряде масштабне відключення газу news.yandex.ru

Газу не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район

вул. Гарібальді, 2;

вул. Крюкова, 45;

вул. Саранська, 8А;

вул. Донецьке шосе, 1-3, 7, 9, 15, 106, 108, 116, 121, 121А, 123, 124, 131, 136;

пр. Миру, 6, 18, 93, 96;

вул. Янтарна, 71/1, 71/2, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 79/7, 79/10, 79/12, 83/1, 83/2;

вул. Богомаза, 120, 122, 188Г-Д;

вул. Дементьєва, 6, 12;

вул. Замполіта Бєляєва, 4;

вул. Шолохова, 5, 7, 11, 15, 19, 25, 29, 39;

вул. Висоцького, 2.

Центральний район

вул. Юрія Савченка, 1А, 3, 4, 6, 6А-В, 21, 24, 24А;

вул. Херсонська, 46;

Новокодацькийй район

вул. Караваєва, 5, 17, 30, 32, 33, 35-38, 40, 43, 46, 54, 56, 58;

вул. Авіаційна, 5, 8, 12, 14, 16, 19, 29;

вул. Перемоги, 12-15, 20, 30, 32, 34.

Чечелівський район

вул. Кедріна, 40, 40А, 60, 62, 64;

пров. Новокримський, 8;

вул. Новокримська, 50, 52;

вул. Академіка Янгеля, 5-7, 19, 20, 22, 23, 25, 29, 69, 71, 73;

вул. Макарова, 2А, 4А, 10-12, 12А, 14, 16, 17, 23, 25, 29, 31, 31А, 33, 37.

Індустріальний район

пров. Вільний, 4;

вул. Усенка, 21;

пров. Фестивальний, 6;

вул. Щербини, 21, 25;

вул. Генерала Захарченка, 2;

вул. Осіння, 13;

вул. Пулковська, 21, 23, 28, 29;

пр. Петра Калнишевського, 19.

Соборний район

вул. Набережна Перемоги, 100, 108 (корп. 3, 9), 118 (корп. 1, 1, 5. 6), 134 (корп. 1-5), 48, 58, 60, 76, 96;

пр. Героїв, 3, 4, 9-12, 14А, 17, 18А, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 33, 34, 37, 40, 45, 46.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Білорусь планує відновити переговори по газу з Російською Федерацією до кінця січня.

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