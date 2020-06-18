У Дніпрі гніздо хижих птахів знайшли в вентиляції: люди проявили чудеса емпатії

У Дніпрі в одному з районів міста в вентиляційній шахті промислового підприємства співробітники знайшли гніздо з пташенятами хижого птаха.

Інцидент стався під час примусового запуску системи, адже до автоматичного пуску вона не пристосована, повідомила на своїй сторінці Facebook орнітолог Вероніка Конькова.

На рівні третього поверху будівлі розташувалося гніздо пустельжат. Пташенят було четверо. Це птиці з сімейства соколиних.

"Чотири пташеня - це дуже пристойна кладка, зазвичай два, три. Соколи стали гніздитися у нас в місті, освоїли його і добре себе тут почувають. Вони такі собі санітари Дніпра, тому що харчуються дрібними гризунами і різними комахами. В день з'їдають по дві миші і таку ж кількість приносять своїм пташенятам ", - розповіла орнітолог Вероніка Конькова.

Вентиляція, де знайшли птахів Facebook / Вероніка Конькова

Спочатку гніздо з пташенятами співробітники підприємства вирішили перенести, дочекавшись батьків пустельжат, щоб птахи бачили нове місце проживання. Але пізніше з'ясувалося, що пернаті дуже скоро залишать гніздо, сенсу їх турбувати зайвий раз не було.

Вентиляція, де знайшли птахів Facebook / Вероніка Конькова

Тому відрізок гофри, де знаходилися пустельжата, просто заглушили зсередини, залишивши початковий обсяг і колишній вхід. Вентиляцію вивели поруч, зробивши вікно, щоб можна було відстежити, коли птахи покинуть гніздо.

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