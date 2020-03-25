У Дніпрі Філатов терміново провів сесію міськради на вулиці. Фото

У середу, 25 березня, мер Дніпра Борис Філатов провів чергову сесію міської ради на вулиці.

У зв'язку з постановою Кабінету Міністрів про карантин депутати затвердили рішення про зміну регламенту проведення сесії, повідомили на сайті міськради.

На засіданні 48 депутатів зібралися на вулиці, проголосували за роботу онлайн і поїхали додому працювати в прямому ефірі.

У Дніпрі сесія міськради пройшла на вулиці Сайт міськради Дніпра

"На порядку денному 55-ї сесії - фінансово-бюджетні питання, зміни в ряд муніципальних програм. Також міські обранці прийняли рішення про перейменування однієї з вулиць на честь видатного вченого Георгія Дзяка, проголосили 2020 в Дніпрі роком Олександра Поля, взяли на баланс мережі тепло- і водопостачання", – йдеться в повідомленні міськради

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі помер перший пацієнт з підозрою на коронавірус. Чоловік напередодні повернувся з Єгипту.

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