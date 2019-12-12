У Дніпрі двоє невідомих влаштували "бійцівський клуб" посеред дороги: відео

У Дніпрі на вулиці Березинській двоє чоловіків влаштували рукопашні бої.

Замість рингу чоловіки віддали перевагу пожвавленій трасі. Відео сутички опублікували в Telegram-каналі "Х***вий Дніпро".

У Дніпрі двоє невідомих влаштували "бійцівський клуб" посеред дороги uCoz

Так, чоловіки затіяли бійку прямо посеред вулиці. В ході конфлікту один з них був повалений на землю. Судячи з усього, противник бив його по голові, так як він прикривав її руками. Коли потерпілий перестав чинити опір, другий схопив його за комір і поволік його з проїжджої частини.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі таксист жорстоко розправився з дівчиною. Водій служби таксі "656" викинув пасажирку з машини, а потім побив її ногами.

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