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12 грудня • оновлено в 17:17
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Аліна Рашевська

У Дніпрі двоє невідомих влаштували "бійцівський клуб" посеред дороги: відео

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У Дніпрі на вулиці Березинській двоє чоловіків влаштували рукопашні бої.

Замість рингу чоловіки віддали перевагу пожвавленій трасі. Відео сутички опублікували в Telegram-каналі "Х***вий Дніпро".

У Дніпрі двоє невідомих влаштували "бійцівський клуб" посеред дороги

У Дніпрі двоє невідомих влаштували "бійцівський клуб" посеред дороги

uCoz

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Так, чоловіки затіяли бійку прямо посеред вулиці. В ході конфлікту один з них був повалений на землю. Судячи з усього, противник бив його по голові, так як він прикривав її руками. Коли потерпілий перестав чинити опір, другий схопив його за комір і поволік його з проїжджої частини.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі таксист жорстоко розправився з дівчиною. Водій служби таксі "656" викинув пасажирку з машини, а потім побив її ногами.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
бійка побили українця
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