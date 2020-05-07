У Дніпрі двоє дітей влаштували небезпечні ігри на відкритому вікні багатоповерхівки

У Дніпрі 6 травня на підвіконні багатоповерхівки на вулиці Карагандинській помітили двох маленьких дітей, які перебували в кроці від падіння.

Небайдужі очевидці викликали на місце патрульних. Після прибуття правоохоронці з'ясували, що мати малюків перебуває в нетверезому стані і навіть не підозрює, що їм загрожує небезпека, повідомили в пресслужбі патрульної поліції Дніпропетровської області.

Сусіди повідомили поліцейським, що жінка часто зловживає алкоголем і зовсім не стежить за дітьми. На момент їхнього приїзду вона спала після чергової дози спиртного.

У Дніпрі діти влаштували небезпечні ігри на відкритому вікні ІА Regnum

Інспектори викликали "швидку" і співробітників ювенальної превенції. Як з'ясувалося, на містянку вже складали адміністративні матеріали за невиконання батьківських обов'язків. На цей раз жінка теж отримала протокол за ст.184 КУпАП. Дітей госпіталізували до лікарні. На даний момент їх життю і здоров'ю нічого не загрожує.

У Дніпрі діти влаштували небезпечні ігри на відкритому вікні Патрульна поліція в Дніпропетровській області

У Дніпрі діти влаштували небезпечні ігри на відкритому вікні Патрульна поліція в Дніпропетровській області

У Дніпрі діти влаштували небезпечні ігри на відкритому вікні Патрульна поліція в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 15-річний хлопець відкрив стрілянину з вікна квартири. Попередньо, підліток знаходився в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.