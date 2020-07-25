У Дніпрі дозволили проводити вибухи для будівництва метро. vi.ill.in.ua

У Дніпрі прискориться процес будівництва метрополітену.

Влада Дніпра змогла отримати дозвіл на проведення вибухових робіт для будівництва метро. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови Михайло Лисенко.

Чиновник зазначив, що на отримання цього дозволу пішло більше року. Було відправлено 16 листів до Кабінету міністрів і 23 – до Міністерства інфраструктури. Неодноразово добивалися дозволу на вибухи мер Дніпра Борис Філатов і Михайло Саакашвілі.

У Дніпрі дозволили проводити вибухи для будівництва метро Facebook/Михайло Лисенко

Михайло Лисенко повідомив, що будівництво метро йде цілодобово. Вибухові роботи в метрополітені почнуться через два-три тижні.

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