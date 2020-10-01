У Дніпрі до вечора відключили воду: адреси

У четвер, 1 жовтня, в декількох будинках Дніпра не буде водопостачання.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, повідомили в пресслужбі КП "Дніпроводоканал".

Так, води не буде з 10:00 до 17:00 за наступними адресами:

вул. Академіка Чекмарьова, 7;

вул. Героїв Крут, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що за станом на ранок четверга, 1 жовтня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 4 093 особи, 212 з них – за останню добу.