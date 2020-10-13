У Дніпрі до Дня захисника України для дітей соціально незахищеної категорії провели безплатну екскурсію

У Дніпрі до Дня захисника України для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, провели безплатну екскурсію до музею "Громадянський подвиг Дніпропетровщини в подіях АТО".

П'ятнадцять вихованців центру "Довіра" побачили внутрішню (розміщується в приміщенні діорами "Битва за Дніпро") та вуличну експозиції "Шляхами Донбасу" (щоб подивитися фото, проскрольте сторінку донизу).

"Деякі люди не знають про існування цього музею або просто не доходять. Коли йдеш у це місце, то треба розуміти, для чого ти сюди приходиш. Тут можна почути те, чого чути не хочеться. Ми розуміємо, що діти – це наше майбутнє, і від того, як вони знатимуть історію і будуть патріотично налаштовані, залежатиме розвиток нашого суспільства. Вони надалі підростатимуть і починатимуть своє зріле життя. Ми намагаємося всебічно охопити процес виховання, тому сьогодні вони почують історію війни з Російською Федерацією та дізнаються, як виборювалася наша свобода. Це дасть їм змогу відкрити щось нове і з цими думками повернутися до свого центру", – розповіла заступниця директора департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Юлія Дмитрова.

Головна спеціалістка управління служби у справах дітей департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Оксана Білоусова додала, що в місті функціонують два центри реабілітації, пацієнти яких також найближчим часом відвідають музей.

"Діти повинні знати історію України, а тим паче ту, що пишеться в часи їхнього дитинства. Такі екскурсії формують у дітей відчуття реальності із перших вуст", – розповіла Оксана Білоусова.

Екскурсію провела наукова співробітниця Національного історичного музею Ганна Теревнік, і вона зізналася, що дуже любить спілкуватися з дітьми: "Ці діти мають право бути закритими і ні з ким не спілкуватися. Так спочатку і було, але це тривало кілька хвилин. Це маленькі люди, які прагнуть спілкування й бажають більше дізнатися. Я відчула справжнє задоволення від процесу. Діти все розуміють по-своєму, і якщо їм цікаво розповідати і водночас ще давати змогу проявляти свої відчуття, то цього вже досить".

Каміла Бабенко вперше відвідала музей і свої емоції їй важко передати словами: "Хочеться подякувати тим, хто тримав оборону й не пустив ворожі війська до нашої області. Завдяки їм у нас на вулицях не стріляють".

Артем Мозговий вперше у музеї і більше запам’ятав вуличну експозицію "Шляхами Донбасу": "Мені було цікаво дізнатися більш детально, як і чим захищали нашу Державу військові".

Соня Ветренцова також уперше у музеї, і їй сподобалися реальні історії, до яких особисто долучаєшся під час перегляду експонатів: "Після цікавої екскурсії я зрозуміла, що Україні необхідно більше лікарів, і я тепер хочу стати медиком".

У Дніпрі нині близько 1600 дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування. Заплановано, що поступово такі екскурсії буде проведено для всіх дітей цих категорій.

У Дніпрі до Дня захисника України для дітей соціально незахищеної категорії провели безплатну екскурсію

У Дніпрі до Дня захисника України для дітей соціально незахищеної категорії провели безплатну екскурсію

У Дніпрі до Дня захисника України для дітей соціально незахищеної категорії провели безплатну екскурсію

У Дніпрі до Дня захисника України для дітей соціально незахищеної категорії провели безплатну екскурсію

У Дніпрі до Дня захисника України для дітей соціально незахищеної категорії провели безплатну екскурсію

У Дніпрі до Дня захисника України для дітей соціально незахищеної категорії провели безплатну екскурсію

У Дніпрі до Дня захисника України для дітей соціально незахищеної категорії провели безплатну екскурсію

У Дніпрі до Дня захисника України для дітей соціально незахищеної категорії провели безплатну екскурсію

У Дніпрі до Дня захисника України для дітей соціально незахищеної категорії провели безплатну екскурсію

У Дніпрі до Дня захисника України для дітей соціально незахищеної категорії провели безплатну екскурсію