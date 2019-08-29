У Дніпрі до Дня міста організують унікальне лазерне шоу з музичним супроводом

На День міста, 14 вересня, в Дніпрі в сквері "Прибережний" (вулиця Набережна Перемоги) відкриють унікальний артоб'єкт – лазерне світлове аудіовізуальне шоу.

Про це повідомило місцеве видання "Gorod.dp". Особливість інсталяції в тому, що все буде транслюватися за допомогою спеціальних програм з берега через 500-метрову протоку річки на природному екрані – листяному масиві дерев, які ростуть на протилежному березі коси (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).

Лазерне та світлове обладнання буде створювати шоу, "сценою якого стане вода і крони дерев". Його буде супроводжувати музика.

У Дніпрі до Дня міста організують унікальне лазерне шоу Gorod.dp

Інсталяція буде працювати в новому сквері "Прибережний" постійно. А шоу на День міста буде пов'язане з тематикою Дніпра: його історією, символами, напрямками розвитку. У повсякденному варіанті сюжети будуть розробляти відповідно до пори року.

Аналогів такого проєкту в світі ще не було. Для реалізації встановлять спеціальне світлове обладнання з особливо вузькою оптикою, яка колись використовувалася на всесвітньо відомому нью-йоркському хмарочосі "Empire State Building".

На День міста в Дніпрі відкриють унікальний артоб'єкт Gorod.dp

Це буде лазерне світлове аудіовізуальне шоу Gorod.dp

Аналогів такого проєкту в світі ще не було Gorod.dp

На День міста в Дніпрі відкриють унікальний артоб'єкт Gorod.dp

Це буде лазерне світлове аудіовізуальне шоу Gorod.dp

Аналогів такого проєкту в світі ще не було Gorod.dp

На День міста в Дніпрі відкриють унікальний артоб'єкт Gorod.dp

Це буде лазерне світлове аудіовізуальне шоу Gorod.dp

Аналогів такого проєкту в світі ще не було Gorod.dp

На День міста в Дніпрі відкриють унікальний артоб'єкт Gorod.dp

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