У Дніпрі дві дівчини з дітьми розгромили орендовану квартиру та не виплатили компенсацію.

Як повідомила орендодавець Даша Остапенкова на своїй сторінці в Facebook, вона здавала квартиру в повному порядку разом з ріелтором і договором (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі дівчата з дітьми розгромили орендовану квартиру

"Здала квартиру двом дівчаткам з двома дітьми. Як вони сказали, працюють разом, дешевше навпіл знімати квартиру, з чоловіками розійшлися. Все робили через рієлтора, з договором!", – розповіла орендодавець.

За словами дівчини, квартиранти прожили в орендованому житлі 1,5 місяці – з 6 квітня по 27 травня:

"Мій тато приходив перевіряти квартиру 2 травня. Все було чисто та прибрано. Квартиранти не змогли оплатити наступний внесок і, таким чином, повідомили, що гроші будуть пізніше. Відтягнули момент до 27 травня", – написала мешканка Дніпра Даша на своїй сторінці в Facebook.

Квартиранти, які розгромили житло Скріншот з Facebook

Квартиранти, які розгромили житло Скріншот з Facebook

Квартиранти, які розгромили житло Скріншот з Facebook

Квартиранти, які розгромили житло Скріншот з Facebook

Також дніпрянка повідомила, що 26 травня гроші так і не прийшли, і вона приїхала в квартиру разом з ріелтором на виселення дівчат.

В результаті орендодавець побачила розгромлену квартиру: розбите скло, вирвані ручки, кров на стінах, зламане ліжко. Також повністю були зламані раковина та унітаз – вода та все інше виливалося, брудний килим, набряклі полки. За словами дніпрянки, ціна лагодження всього майна становить близько семи тисяч гривень.

Розгромлена квартира Facebook Даші Остапенкової

Розгромлена квартира Facebook Даші Остапенкової

Розгромлена квартира Facebook Даші Остапенкової

"Як виявилося, з ними жила ще одна дівчинка на ім'я Катя. Її, звичайно, я не бачила. Сусіди на поверх нижче сказали, що тусовки відбувалися майже щодня і ніхто двері не відчиняв. Дівчатка нічого не бояться, розмовляли борзо, без всякого страху. Фото не передає смороду сечі в квартирі...", – розповіла Даша.

Розгромлена квартира Facebook Даші Остапенкової

Розгромлена квартира Facebook Даші Остапенкової

Розгромлена квартира Facebook Даші Остапенкової

Крім того, за словами орендодавця, дівчата повинні були виплатити компенсацію за зіпсоване майно, але грошей вона так і не дочекалася.

Дівчина додала, що на квартирантів написала заяву у відділення поліції.

Розгромлена квартира Facebook Даші Остапенкової

Розгромлена квартира Facebook Даші Остапенкової

Розгромлена квартира Facebook Даші Остапенкової

Розгромлена квартира Facebook Даші Остапенкової

Розгромлена квартира Facebook Даші Остапенкової

Розгромлена квартира Facebook Даші Остапенкової

Користувачі мережі прийшли в жах, побачивши фото розгромленої квартири:

"На жаль, є такі категорії мам...", "Жах, тварі", "Свині, в прямому і переносному сенсі", "Це тварі! Таким не можна здавати житло", "Така нормальна квартира і так вбити, це ж вони так і на вулиці вчиняють. Вандали. І, на жаль, дітей своїх так виховують", – коментують користувачі мережі.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як стало відомо, одна з квартиранток створила фейкову сторінку в соціальній мережі, на головну поставила фото власниці квартири і почала поширювати інформацію про те, що в усьому цьому винна орендодавець. За її словами, дівчина здає квартиру в уже жахливому стані та разом з ріелтором наживається на наймачах.

Скріншот з коментарів в Facebook

Скріншот з коментарів в Facebook

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