У Дніпрі дівчата з дітьми розгромили орендовану квартиру: мережу шокували наслідки. Фото
У Дніпрі дві дівчини з дітьми розгромили орендовану квартиру та не виплатили компенсацію.
Як повідомила орендодавець Даша Остапенкова на своїй сторінці в Facebook, вона здавала квартиру в повному порядку разом з ріелтором і договором (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Здала квартиру двом дівчаткам з двома дітьми. Як вони сказали, працюють разом, дешевше навпіл знімати квартиру, з чоловіками розійшлися. Все робили через рієлтора, з договором!", – розповіла орендодавець.
За словами дівчини, квартиранти прожили в орендованому житлі 1,5 місяці – з 6 квітня по 27 травня:
"Мій тато приходив перевіряти квартиру 2 травня. Все було чисто та прибрано. Квартиранти не змогли оплатити наступний внесок і, таким чином, повідомили, що гроші будуть пізніше. Відтягнули момент до 27 травня", – написала мешканка Дніпра Даша на своїй сторінці в Facebook.
Також дніпрянка повідомила, що 26 травня гроші так і не прийшли, і вона приїхала в квартиру разом з ріелтором на виселення дівчат.
В результаті орендодавець побачила розгромлену квартиру: розбите скло, вирвані ручки, кров на стінах, зламане ліжко. Також повністю були зламані раковина та унітаз – вода та все інше виливалося, брудний килим, набряклі полки. За словами дніпрянки, ціна лагодження всього майна становить близько семи тисяч гривень.
"Як виявилося, з ними жила ще одна дівчинка на ім'я Катя. Її, звичайно, я не бачила. Сусіди на поверх нижче сказали, що тусовки відбувалися майже щодня і ніхто двері не відчиняв. Дівчатка нічого не бояться, розмовляли борзо, без всякого страху. Фото не передає смороду сечі в квартирі...", – розповіла Даша.
Крім того, за словами орендодавця, дівчата повинні були виплатити компенсацію за зіпсоване майно, але грошей вона так і не дочекалася.
Дівчина додала, що на квартирантів написала заяву у відділення поліції.
Користувачі мережі прийшли в жах, побачивши фото розгромленої квартири:
"На жаль, є такі категорії мам...", "Жах, тварі", "Свині, в прямому і переносному сенсі", "Це тварі! Таким не можна здавати житло", "Така нормальна квартира і так вбити, це ж вони так і на вулиці вчиняють. Вандали. І, на жаль, дітей своїх так виховують", – коментують користувачі мережі.
Як стало відомо, одна з квартиранток створила фейкову сторінку в соціальній мережі, на головну поставила фото власниці квартири і почала поширювати інформацію про те, що в усьому цьому винна орендодавець. За її словами, дівчина здає квартиру в уже жахливому стані та разом з ріелтором наживається на наймачах.
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