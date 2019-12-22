У Дніпрі діти зі страшними опіками терміново потребують допомоги

У Дніпрі діти, які отримали страшні опіки, терміново потребують допомоги.

Як повідомила волонтер Олександра Сова-Тимощенкова, на даний момент в лікарні знаходиться три дитини з численними опіками.

Діти потребують допомоги Kolobok.ua

"Вірю в чудеса перед Новим Роком. На даний момент у нас з Вами 3 дитини під опікою з опіками. Малятко дуже-дуже важка в реанімації. І крихта вже переведений з реанімації до відділення виходжування. Без Вашої допомоги і репоста ми не зможемо. Давайте допоможемо разом. Навіть 10 грн це допомога і плюс репост. Творіть добро. Врятуємо дітей разом", – повідомила волонтер.

Діти з опіками Facebook Олександри Сови-Тимощенкової

Діти з опіками Facebook Олександри Сови-Тимощенкової

Діти з опіками Facebook Олександри Сови-Тимощенкової

Діти з опіками Facebook Олександри Сови-Тимощенкової

Діти з опіками Facebook Олександри Сови-Тимощенкової

Рахунок для допомоги постраждалим дітям: одержувач БФ "БО" Совушка "

ЄДРПОУ / ДРФО 41414462, А-Банк,

МФО 307770, АТ "А-Банк"

IBAN UA923077700000026004010029952 UAH (українська гривня).

Так само Ви можете перевести гроші на картку фонду 5583350100373193 (Через термінал).

Карта ПриватБанку 5168 7427 1212 6501 (карта оформлена на Тимощенкову Олександру). При перекладі вказати для кого.

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