У Дніпрі директорка школи захворіла на COVID-19, вона заявила про цькування

У Дніпрі директорка загальноосвітньої школи №9 захворіла на коронавірус.

Відео, на якому жінка підтвердила цей факт, опублікували в Facebook-групі "Освіта Дніпра – соціальна взаємодія, правозахист, обговорення". Водночас директорка заявила, що через зараження COVID-19 вона стала жертвою цькування (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я ніколи не думала, що я, як доросла людина, як керівниця установи, можу стати об'єктом булінгу. А що вже говорити про ті випадки, коли захворіє дитина? Я до всіх вас звертаюся з проханням припинити всілякі домисли", – сказала директорка.

Вона зазначила, що відтоді як дізналася про свій діагноз, разом із родиною перебуває вдома на самоізоляції.

Як повідомили в Дніпропетровському обласному лабораторному центрі, в школі №9 зараз зафіксовано тільки один, згаданий вище, випадок коронавірусу. Контактних осіб виявлено три. У навчальному закладі провели дезінфекцію в день отримання екстреного повідомлення.

"Усіх заходів було вжито, була санстанція, вони все перевірили ще й продезінфікували в п'ятницю", – повідомила директорка школи.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі різко збільшилася кількість заражених коронавірусом. За минулу добу діагноз підтвердився в 56 дніпрян.

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