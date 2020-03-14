У Дніпрі День добровольця відзначили автопробігом. Фото

У суботу, 14 березня, в Дніпрі відзначили День добровольця - кілька десятків ветеранів, волонтерів та небайдужих жителів міста взяли участь в урочистому автопробігу.

Учасники акції, вшанувавши пам'ять загиблих Героїв на Алеї Слави, на машинах з прапорами і патріотичною музикою проїхалися по проспекту Дмитра Яворницького, повідомляє Інформатор.

Учасники автопробігу спочатку зібралися біля Дніпропетровської обласної державної адміністрації, потім пройшлися до Алеї Слави. Над ними розвивалися прапори батальйонів "Правий Сектор", "Азов", "Донбас-1", 93-ї і 25-ї бригад.

У Дніпрі відзначили День добровольця Інформатор

Далі вони вишикувалися перед меморіальним комплексом Героїв АТО і поклали квіти. Потім, повернувшись до парковки, учасники акції зайняли місця в машинах.

У Дніпрі відзначили День добровольця Інформатор

Автопробіг стартував організованою колоною. Під час поїздки вони сигналили, привертаючи увагу перехожих. За порядком спостерігала поліція і "Медичний корпус".

Машини проїхалися по центральному проспекту Дніпра і зупинилися біля Історичного музею. Гімном України мітингувальники завершили автопробіг.

У Дніпрі відзначили День добровольця Інформатор

День Добровольця відзначають 14 березня, так як саме в цей день в 2014 році на полігоні Нові Петрівці сформувався перший добровольчий батальйони з 500 чоловік. Всі вони були члени громадської організації "Самооборона Майдану". З тих пір День добровольця в Україні відзначають щорічно.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як Мережу вразило фото дітей загиблого захисника України. Сини бійця ВСУ Андрія Широкова поклали квіти до меморіальної дошки на його честь.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram