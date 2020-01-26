У Дніпрі Daewoo врізався в автомобіль популярної служби таксі. Фото

У неділю, 26 січня, в Дніпрі на проспекті Гагаріна сталася дорожньо-транспортна пригода.

Автомобіль Daewoo зіткнувся з автомобілем служби таксі Uber Renault. Про це повідомив Інформатор .

За інформацією від водія Daewoo, Renault виїжджав з двору на проспект заднім ходом. Аналогічну інформацію повідомили правоохоронці. В результаті автомобілі зіткнулися, постраждалих немає.

Місце аварії захистили. На місці працювали патрульні поліцейські.

ДТП на Гагаріна Інформатор

ДТП на Гагаріна Інформатор

ДТП на Гагаріна Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі автомобіль на смерть збив двох пішоходів. Ділянка дороги, де сталася аварія, в народних обранців висвітлювався.

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