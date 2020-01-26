Головна Новини
26 січня • оновлено в 16:23
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

У Дніпрі Daewoo врізався в автомобіль популярної служби таксі. Фото

737
Читати матеріал російською

У неділю, 26 січня, в Дніпрі на проспекті Гагаріна сталася дорожньо-транспортна пригода.

Автомобіль Daewoo зіткнувся з автомобілем служби таксі Uber Renault. Про це повідомив Інформатор .

За інформацією від водія Daewoo, Renault виїжджав з двору на проспект заднім ходом. Аналогічну інформацію повідомили правоохоронці. В результаті автомобілі зіткнулися, постраждалих немає.

Новини
У Дніпрі мікроавтобус в'їхав у натовп людей: поранено 4 людини. Фото і відео ДТП

Місце аварії захистили. На місці працювали патрульні поліцейські.

ДТП на Гагаріна

ДТП на Гагаріна

Інформатор

ДТП на Гагаріна

ДТП на Гагаріна

Інформатор

ДТП на Гагаріна

ДТП на Гагаріна

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі автомобіль на смерть збив двох пішоходів. Ділянка дороги, де сталася аварія, в народних обранців висвітлювався.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги