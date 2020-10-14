У Дніпрі чоловіки зірвали прапор України з будівлі суду

У середу, 14 жовтня, в Дніпрі двоє чоловіків намагалися вкрасти прапор України з будівлі Центрального апеляційного господарського суду, який знаходиться на проспекті Дмитра Яворницького.

Інцидент трапився близько 2:15. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів дніпрянин Ігор Бархет (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Хуліганів із зірваним прапором в руках помітили співробітники територіального управління судової охорони. Одного з них їм вдалося спіймати і передати співробітникам патрульної поліції. Товаришу затриманого вдалося втекти.

Раніше OBOZREVATE повідомляв, що на Дніпропетровщині розшукують 21-річного хлопця.