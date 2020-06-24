У Дніпрі чоловіка підловили на крадіжці дорожнього знака: момент потрапив на відео

У Дніпрі на Набережній біля Цирку чоловік вкрав дорожній знак з парковки. Інцидент стався 23 червня близько 19:00 під час жвавого трафіку руху автомобілів.

Відео моменту зафіксували камери Ситуаційного центру Дніпра, повідомив "Дніпро оперативний".

Винахідливий дніпрянин зміг виламати дорожній знак і забрати з собою. На відео видно, як чоловік без найменшого остраху протягнув знак через проїжджу частину і сховав у кущах. Після цього містянин зник в невідомому напрямку. З якою метою чоловік вирішив вкрасти знак - невідомо.

Нагадуємо, що за вчинення подібного злочину можна потрапити під статтю 185 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, юридична компанія "Дорожній Адвокат" підготувала цікаву для автомобілістів інфографіку. У ній вона показала знаки, за які найчастіше штрафують українських водіїв