У Дніпрі чоловік зник у свій день народження. Фото і прикмети

У Дніпрі розшукують зниклого безвісти 36-річного Прокоф'єва Євгенія Павловича. Чоловік зник 18 жовтня.

Усі ці дні городянин не виходить на зв'язок зі своїми родичами. Будинки чоловік також не виникає, його рідні звернулися в поліцію, повідомляє "Інформатор".

Останній раз Євгена бачили на проспекті Богдана Хмельницького. Повідомляється, що він знаходився в стані алкогольного сп'яніння і потребував допомоги медиків.

Чоловік був одягнений у зелену футболку, світлі джинси, чорні кросівки зі смугастим "язичком" і написом Sport на ярлику. Особливих прикмет у зниклого немає.

Якщо Ви знаєте, де може перебувати Євген Прокоф'єв, повідомте про це за номером "102" або в Шевченківський відділ поліції: (097) 240-07-97.

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