У Дніпрі чоловік прийняв пологи у дружини просто в таксі

У вівторок вранці, 13 жовтня, в Дніпрі жінка народила дитину в машині таксі.

Перейми в містянки почалися вдома, після чого вона разом із чоловіком близько о 4:00 вирушила до лікарні. Незабаром біль став занадто сильним і породілля попросила водія зупинити авто, передає "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

До медзакладу залишалося ще пів дороги, а події розвивалися надто стрімко. Чоловік оглянув свою дружину і зрозумів, що пологи йому доведеться приймати просто в таксі. Все пройшло успішно, і о 4:40 їхня донька з'явилася на світ.

Породіллю з дитиною привезли до лікарні на Космічній. Інформатор

Водійка таксі намагалася викликати швидку, однак не змогла додзвонитися. Тоді вона зупинила патрульних, які проїжджали повз, і ті погодилися супроводжувати їх до лікарні, бо через туман видимість на дорозі була дуже поганою.

Новонароджену закутали всім, що опинилося під рукою. У супроводі поліції сім'я з дитиною дісталися до лікарні на вулиці Космічній. Там дівчинку та її матір передали в руки медиків.

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