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19 квітня • оновлено в 11:26
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Ігор Кравченко

У Дніпрі чоловік без спецперепустки катався по місту на даху тролейбуса. Відео

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У Дніпрі чоловік, який не мав спецперепустки для громадського транспорту, необхідної на час карантину, придумав оригінальний спосіб пересування по місту.

Чоловік заліз на тролейбус №16 і заліг на даху. Очевидці, помітивши чоловіка, що катався на тролейбусі, викликали поліцію, повідомляє "Дніпро оперативний" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Інцидент стався на проспекті Гагаріна. На даху тролейбуса чоловіка проїхав кілька зупинок.

Чоловік без спецперепустки катався по місту на даху тролейбуса

Чоловік без спецперепустки катався по місту на даху тролейбуса

Дніпро оперативний

Після його виявлення він зістрибнув з тролейбуса в районі вулиці Абхазької. Затримати порушника поліції не вдалося.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі чоловік через відмову в проїзді кинув в трамвай камінь і розбив вікно. Він був незадоволений тим, що його не впустили в транспорт.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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Дніпро Життя міста

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