У Дніпрі через туман затримуються авіарейси

В аеропорту Дніпра через негоду затримуються кілька авіарейсів.

Унаслідок туману кілька літаків не можуть покинути льотовище, повідомили в аеропорту.

У Дніпрі затримуються авіарейси businessvisit.com.ua

Зокрема, затримуються рейси 106 та 102 в Київ, виліт – о 12:20 та 14:00 відповідно.

Крім того, затримується рейс 101 з Києва (виліт заплановано на 12:45) і рейс 675 з Відня (виліт – о 12:00).

В аеропорту додали, що з усіх питань, щодо проблем у зв'язку із затримками рейсів слід звернутися до авіаперевізників.

Розклад рейсів Межденародную аеропорт "Дніпропетровськ"

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі в понеділок, 18 листопада, очікується похолодання. Так, в місті і на території області буде туманно, видимість 300-500 м, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

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