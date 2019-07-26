У Дніпрі через ремонт моста зміниться рух трамваїв

У Дніпрі 29 липня призупиниться рух трамваїв по Кайдацькому мосту до ж/м Лівобережний-3.

Це пов'язано з ремонтом трамвайних колій по Кайдацькому мосту. Трамваї перестануть їздити з 22:00, повідомляє КП "Дніпровський електротранпорт".

Трамваї Дніпра Днепр Час

Так, трамвай №18 закінчить свою роботу раніше, а маршрут №19 курсуватиме зміненим напрямком від пл. Старомостової до ДЕВЗ.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

трамвай №18 від ДЕВЗ о 21:50; від ж/м Лівобережний-3 о 22:24.

трамвай №19 від пл. Старомостової о 21:20; від ж/м Лівобережний-3 о 22:14.

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