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У Дніпрі через ремонт моста зміниться рух трамваїв

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У Дніпрі 29 липня призупиниться рух трамваїв по Кайдацькому мосту до ж/м Лівобережний-3.

Це пов'язано з ремонтом трамвайних колій по Кайдацькому мосту. Трамваї перестануть їздити з 22:00, повідомляє КП "Дніпровський електротранпорт".

Трамваї Дніпра

Трамваї Дніпра

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Так, трамвай №18 закінчить свою роботу раніше, а маршрут №19 курсуватиме зміненим напрямком від пл. Старомостової до ДЕВЗ.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

  • трамвай №18 від ДЕВЗ о 21:50; від ж/м Лівобережний-3 о 22:24.

  • трамвай №19 від пл. Старомостової о 21:20; від ж/м Лівобережний-3 о 22:14.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі відключать світло в трьох районах: назвали дату і адреси.

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро трамвай
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