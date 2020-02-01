У Дніпрі через протести скасували скандальний проросійський фестиваль

У суботу, 31 січня, в Дніпрі організатори кінофестивалю "Міжнародна кіноасамблея" оголосили про закриття фестивалю.

На фестиваль "Міжнародна кіноасамблея", який організовувала Українська православна церква Московського патріархату, з'їхалися представники Білорусі, Грузії, Росії, України, Сербії, Вірменії та Азербайджану. Про це повідомив Інформатор.

Захід мав розпочатися 30 січня, однак його учасників на чолі з протоієреєм УПЦ МП Ігорем Собко біля Будинку профспілок, де повинен був пройти фестиваль, зустріли активісти, ветерани війни на Сході, батьки загиблих бійців, волонтери та небайдужі жителі Дніпра.

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Учасників пікету обурило, що серед фільмів переважали російські і в основному ті, що несли в собі російську пропаганду. Прихильники фестивалю, в свою чергу, наполягали на тому, що їхнє кіно поза політикою і заперечували факт війни в Україні. Через акції протесту відкриття фестивалю так і не відбулося.

Незабаром організатори фестивалю оголосили, що захід і зовсім буде скасовано.

"Бажаючи зберегти мир і громадський спокій в місті Дніпро, оргкомітет та генеральний директор "Міжнародної кіноасамблеї на Дніпрі ", заслужений працівник культури України Ігор Собко прийняв рішення про скасування кінофестивалю", - повідомили організатори.

Скріншот lestvitsa.dp.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі зірвали відкриття фестивалю "Міжнародна кіноасамблея на Дніпрі - 2020". Участь в організації кінофестивалю брала Асоціація документального кіно СК Росії.

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