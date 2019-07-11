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У Дніпрі будують понтонний міст на Монастирський острів. Фото

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Сьогодні, 11 липня, в Дніпрі почалося будівництво військового понтонного моста на Монастирський острів.

Його встановлюють для зручності городян до фестивалю "Джаз на Дніпрі". Про це OBOZREVATEL повідомила pr-директор фестивалю Тетяна Дробахіна (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Як розповіли організатори, переправу встановлюють, щоб глядачі "Джазу на Дніпрі" змогли добиратися до острова найзручнішим і коротким шляхом.

У Дніпрі будують міст на Монастирський острів

У Дніпрі будують міст на Монастирський острів

Событие

Довжина понтонного моста складатиме близько 300 метрів. Вхід на нього буде біля заправки "ОККО", яка знаходиться біля Придніпровської державної академіі фізичної культури і спорту на жилому масиві "Перемога".

Потонний міст на Монастирський острів

Потонний міст на Монастирський острів

Facebook Evgeny Gendin

Однак зайти на нього зможуть не всі охочі. Пропускати прогулятися по військовій переправі будуть тільки людей з квитками на фестиваль "Джаз на Дніпрі".

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Установка моста - дуже складний процес

Установка моста - дуже складний процес

Facebook Evgeny Gendin

Дробахіна зазначила, що будівництво понтонного моста - дуже складний і трудомісткий процес. Установка переправи займе близько тижня.

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Будівництво військової переправи займе тиждень

Будівництво військової переправи займе тиждень

Facebook Evgeny Gendin

Міст буде встановлений на час проведення фестивалів "Джаз на Дніпрі", "Облака" і "BezViz"

Міст буде найкоротшим шляхом на острів

Міст буде найкоротшим шляхом на острів

Facebook Evgeny Gendin

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпро їде президент Володимир Зеленський. Ми дізналися деталі його візиту.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Фестиваль Дніпро
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