У Дніпрі будують понтонний міст на Монастирський острів. Фото

Сьогодні, 11 липня, в Дніпрі почалося будівництво військового понтонного моста на Монастирський острів.
Його встановлюють для зручності городян до фестивалю "Джаз на Дніпрі". Про це OBOZREVATEL повідомила pr-директор фестивалю Тетяна Дробахіна (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).
Як розповіли організатори, переправу встановлюють, щоб глядачі "Джазу на Дніпрі" змогли добиратися до острова найзручнішим і коротким шляхом.
У Дніпрі будують міст на Монастирський острів
Событие
Довжина понтонного моста складатиме близько 300 метрів. Вхід на нього буде біля заправки "ОККО", яка знаходиться біля Придніпровської державної академіі фізичної культури і спорту на жилому масиві "Перемога".
Потонний міст на Монастирський острів
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Однак зайти на нього зможуть не всі охочі. Пропускати прогулятися по військовій переправі будуть тільки людей з квитками на фестиваль "Джаз на Дніпрі".
Установка моста - дуже складний процес
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Дробахіна зазначила, що будівництво понтонного моста - дуже складний і трудомісткий процес. Установка переправи займе близько тижня.
Будівництво військової переправи займе тиждень
Facebook Evgeny Gendin
Міст буде встановлений на час проведення фестивалів "Джаз на Дніпрі", "Облака" і "BezViz"
Міст буде найкоротшим шляхом на острів
Facebook Evgeny Gendin
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