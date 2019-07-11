У Дніпрі будують понтонний міст на Монастирський острів. Фото

Сьогодні, 11 липня, в Дніпрі почалося будівництво військового понтонного моста на Монастирський острів.

Його встановлюють для зручності городян до фестивалю "Джаз на Дніпрі". Про це OBOZREVATEL повідомила pr-директор фестивалю Тетяна Дробахіна (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Як розповіли організатори, переправу встановлюють, щоб глядачі "Джазу на Дніпрі" змогли добиратися до острова найзручнішим і коротким шляхом.

У Дніпрі будують міст на Монастирський острів Событие

Довжина понтонного моста складатиме близько 300 метрів. Вхід на нього буде біля заправки "ОККО", яка знаходиться біля Придніпровської державної академіі фізичної культури і спорту на жилому масиві "Перемога".

Потонний міст на Монастирський острів Facebook Evgeny Gendin

Однак зайти на нього зможуть не всі охочі. Пропускати прогулятися по військовій переправі будуть тільки людей з квитками на фестиваль "Джаз на Дніпрі".

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Установка моста - дуже складний процес Facebook Evgeny Gendin

Дробахіна зазначила, що будівництво понтонного моста - дуже складний і трудомісткий процес. Установка переправи займе близько тижня.

Будівництво військової переправи займе тиждень Facebook Evgeny Gendin

Міст буде встановлений на час проведення фестивалів "Джаз на Дніпрі", "Облака" і "BezViz"

Міст буде найкоротшим шляхом на острів Facebook Evgeny Gendin

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