У Дніпрі біля пляжу виявили небезпечну отруйну змію. Фото

У Дніпрі біля Мануйлівського пляжу помітили небезпечну отруйну змію.

За словами очевидця, на вигляд плазун довжиною 1,5 метра, повідомив Олександр Петрушанський на сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

"Повз пропливла змія, я таких не бачив ще в своєму житті. Метра півтора, голова трикутна, колір, як тигр в смужку, видно, що отруйна, по очах і переніссі, я розбираюся в зміях. Це не наші гадюки, на гадюку Нікольського теж не схожа, уж - точно ні ", – написав дніпрянин.

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Чоловік зазначив, що змія яскраво жовтого кольору з чорними кільцями.

"Перша думка, що це пама, крайт. Дуже отруйна змія, привезена кимось із Таїланду для погратися, а потім випущена в річку", – додав Петрушанський.

Змія в Дніпрі Facebook Олександра Петрушанський

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі в приватному будинку зловили 1,5-метрову змію.

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